PNRR, Federcepicostruzioni: Spesa ancora troppo a rilento per gli obiettivi prefissati. Aumentano gli squilibri territoriali

Roma/Salerno – Federcepicostruzioni esprime forte preoccupazione per lo stato di avanzamento della spesa del PNRR, che – pur mostrando segnali di accelerazione nel 2025 – rimane ancora largamente insufficiente rispetto agli obiettivi fissati e continua a scontare gravi squilibri territoriali e settoriali, in particolare a danno del Mezzogiorno e delle infrastrutture materiali.

Stato della spesa PNRR

Secondo i dati più recenti della Settima Relazione Semestrale del PNRR (aggiornata al 22 dicembre 2025) e dalle comunicazioni ufficiali del Governo, la spesa effettivamente sostenuta ha raggiunto 101,3 miliardi di euro al 30 novembre 2025, pari al 72,1% delle risorse sinora ricevute dall’Italia (140,4 miliardi di euro sulle prime sette rate).

Il Ministro Tommaso Foti ha comunicato che, con i pagamenti effettuati nel mese di dicembre e gli strumenti finanziari, entro fine 2025 la spesa è arrivata a 110 miliardi di euro. Nel 2025 il PNRR ha movimentato risorse per circa 45 miliardi di euro, pari a due punti di PIL.

Un segnale positivo arriva indubbiamente dal triplicamento dei progetti conclusi: i progetti finanziati risultano oggi 550.917 (dai 270.406 di gennaio 2025), con 383.933 progetti conclusi al 30 novembre 2025 (il 69,7% del totale), rispetto ai 127.000 di gennaio. Altri 152.580 interventi sono in corso di esecuzione. Tuttavia, il dato di spesa non racconta l’intera storia: gli strumenti finanziari (facilities), del valore di 23,5 miliardi di euro, richiedono solo l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro agosto 2026, con completamento che può avvenire oltre il 2026.

Milestone e target conseguiti

Finora sono stati conseguiti 366 milestone e target su 575 previsti, pari al 63,7% del totale, con l’approvazione della settima e dell’ottava rata.

Sotto il profilo finanziario, l’Italia ha ricevuto:

Settima rata (8 agosto 2025): 18,3 miliardi di euro

Ottava rata (dicembre 2025): 12,8 miliardi di euro

Con l’ottava rata, si raggiungeranno 153,2 miliardi di euro, pari al 79% delle risorse totali (194,4 miliardi di euro del Dispositivo per la ripresa e la resilienza).

Tasso di attuazione delle misure

La settima relazione certifica che il tasso di attuazione rimane molto differenziato:

Riforme: 65% completate (44 riforme su 68 complessive)

Investimenti: solo 12% completati (18 investimenti su 156 complessivi)

Nel complesso, 44 riforme e 18 investimenti non prevedono ulteriori milestone e target e possono considerarsi completati sul fronte del PNRR.

La sfida finale: 170,8 miliardi entro agosto 2026

Dopo la revisione di novembre 2025, restano comunque circa 170,8 miliardi di investimenti da completare entro il 2026 (i 194,4 miliardi del Piano meno i 23,6 miliardi a cui sono stati concessi tempi supplementari attraverso le facilities). L’avanzamento finanziario – dato dal rapporto fra la spesa pagata e gli stanziamenti – è del 59,3% (72,1% dei fondi già ricevuti).

L’ultima revisione ha aumentato gli obiettivi nella fase finale: la maxirata di agosto 2026 è collegata a 159 fra milestones e target – più del triplo rispetto alle scadenze di fine 2025.

Squilibri territoriali e Questione meridionale

Le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Federcepicostruzioni confermano gravi squilibri territoriali. A fronte di 163,1 miliardi di euro di fondi PNRR assegnati:

Nord: 70,9 miliardi (43,5%)

Sud: 51,5 miliardi (31,6%)

Le ripetute rimodulazioni del Piano hanno inciso in misura particolarmente negativa sulle misure orientate alle regioni in ritardo di sviluppo. L’analisi regionale dell’attuazione evidenzia tassi di spesa molto diversificati: mentre il Nord supera in media il 28% di spesa rispetto agli impegni, il Mezzogiorno non arriva al 15%.

All’interno delle regioni meridionali, i dati mostrano che Sardegna (7,8% di pagamenti sul finanziato) e Molise (9,5%) risultano le aree con la più bassa capacità di spesa, seguite da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con livelli comunque inferiori alla media nazionale.

Differenze significative per ministero

L’avanzamento finanziario varia considerevolmente tra i ministeri titolari degli interventi:

Più avanzati: Affari Esteri, Imprese e Università (spesa oltre il 60%)

Più in ritardo (con dotazioni superiori a 2 miliardi): Lavoro e Cultura (26,5-27,4%)

Sotto il 50%: Sanità

Maggior somma assoluta: Infrastrutture (22,18 miliardi pagati su 41,19 miliardi stanziati, 53,9% di avanzamento)

Investimenti e progetti in ritardo

I ritardi infrastrutturali nel PNRR sono particolarmente concentrati su progetti complessi legati a trasporti, sanità e sicurezza, con tassi di esecuzione spesso sotto il 50% al primo semestre 2025:

Opere trasportistiche

Potenziamento linee ferroviarie regionali: ritardi significativi per complessità tecnica e autorizzativa

Autostrade e strade strategiche (Palermo-Catania-Messina, Salerno-Reggio Calabria): fuori dai cronoprogrammi, rischio di perdita fondi entro giugno 2026

Tyrrhenian Link (514 km di cavi sottomarini) e incrementi rete energetica per rinnovabili: problemi su approvazioni ambientali, materiali e manodopera

Infrastrutture sanitarie e carcerarie

Digitalizzazione ospedali e Case di Comunità: solo 608 milioni spesi su 2,8 miliardi; con lentezza lavori al 82% risorse non spese

Infrastrutture penitenziarie: ritardi nelle nuove carceri e ampliamenti

Altre infrastrutture critiche

Sicurezza sismica luoghi di culto ed edilizia scolastica: 758 milioni su 5 miliardi per scuole ferme

Depurazione acque e servizio idrico: solo 30% fondi spesi (2,4 miliardi su 8 miliardi), nonostante 98% progetti avviati

Complessivamente, almeno il 32% dei cantieri PNRR (circa 30 miliardi) procede con ampi ritardi o non è avviato.

Missioni maggiormente in ritardo

Missione 4 (Istruzione e Ricerca): ritardo più elevato nel completamento dell’esecuzione (15,9%), con criticità su riduzione divari scolastici (910 milioni fermi su 1,26 miliardi) e messa in sicurezza edilizia scolastica (758 milioni su 5 miliardi)

Missione 5 (Inclusione e coesione): forte ritardo nell’esecuzione dei progetti di rigenerazione urbana (23% pagamenti su 5 miliardi, con metà dei 2.269 progetti in ritardo)

REPowerEU: ancora significativamente in ritardo rispetto al target

Complessivamente, il 5,8% dei progetti PNRR (9,2 miliardi) è ufficialmente in ritardo al 30 giugno 2025, con rischi per le opere pubbliche più strategiche entro il 2026.

Dichiarazioni del presidente Antonio Lombardi

«I dati sul PNRR destano una fortissima preoccupazione – dichiara il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – Con 135,8 miliardi ancora da spendere entro giugno 2026, il 40% dei cantieri in ritardo e solo il 2% completato, emerge chiaramente che anche questo Piano ha finito per scontare le problematiche ataviche del nostro Paese: burocrazia eccessiva, lungaggini procedurali, carenza di personale tecnico e ritardi autorizzativi.

«Preoccupa, in modo particolare, la situazione del Mezzogiorno – aggiunge Lombardi – Una quota di risorse assegnate inferiore a quella annunciata in fase di programmazione e performance di spesa molto lontane dagli obiettivi rischiano di trasformare il PNRR in un’occasione mancata per la coesione territoriale e sociale del Paese.

«Si è persa, purtroppo, attraverso il PNRR una straordinaria opportunità per innovare davvero il Paese. Occorrono procedure snelle, regole chiare e personale qualificato – senza commissariamenti temporanei ma con cambiamenti duraturi nella macchina pubblica».

Le richieste di Federcepicostruzioni

Federcepicostruzioni sollecita un piano straordinario di accelerazione della spesa PNRR, fondato su tre assi:

Drastica semplificazione degli iter autorizzativi

Riduzione dei tempi di attraversamento amministrativo

Rafforzamento delle strutture tecniche delle stazioni appaltanti

Queste azioni devono essere coerenti con le criticità già evidenziate da Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti.

L’Associazione rilancia inoltre la proposta di un “Piano Mezzogiorno” per la destinazione dei residui circa 40 miliardi del PNRR, vincolando in modo trasparente una quota significativa alle regioni meridionali e ai settori infrastrutturali più in ritardo:

Mobilità sostenibile

Edilizia scolastica

Edilizia sanitaria

Messa in sicurezza del territorio

Conclusioni

Il Governo, attraverso il Ministro Foti, ha sottolineato il «positivo stato di avanzamento» dei 50 obiettivi della nona rata (12,8 miliardi), che include interventi importanti: il potenziamento della Napoli-Bari e della Palermo-Catania, la riduzione delle perdite idriche con la distrettualizzazione di 45mila reti, 3.800 nuovi veicoli dei Vigili del fuoco, supporto educativo a 44mila minori al Sud, digitalizzazione di 7,75 milioni di fascicoli giudiziari, telemedicina per 300mila persone e ammodernamento tecnologico di 280 ospedali.

Tuttavia, il tratto finale rimane impegnativo. Il rinvio del decreto legge disciplinare l’ultima fase del PNRR (atteso a metà gennaio anzichè tra gennaio e inizio febbraio) aggrava ulteriormente i tempi già molto stretti: una volta entrate in vigore, le norme richiedono decreti ministeriali attuativi con iter amministrativi complessi fino alla registrazione in Corte dei conti. Per molte misure, comprese quelle confluite nelle facilities, il tempo dunque stringe.