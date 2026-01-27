Santa Teresa di Riva non si arrende: adesso ha bisogno di tutti noi

Il rumore del mare, quella notte, non era il solito.

Il ciclone Harry ha colpito Santa Teresa di Riva con una forza devastante, lasciando dietro di sé ferite profonde, strade distrutte, attività commerciali danneggiate, sogni spezzati in poche ore.

Qui non parliamo solo di muri crollati o di vetrine rotte.

Parliamo di famiglie, di sacrifici costruiti giorno dopo giorno, di lavoro onesto che oggi rischia di andare perduto. Parliamo di una comunità che si è svegliata più fragile, ma non sconfitta.

Santa Teresa di Riva è una terra che ha sempre saputo rialzarsi.

Oggi, però, non può farlo da sola.

Per aiutare concretamente le imprese e le attività colpite, è attiva una raccolta fondi. Anche un piccolo gesto può diventare una speranza, un segno che nessuno è stato dimenticato.

???? Dona ora e aiuta Santa Teresa di Riva a rialzarsi: CLICCAQUI E DAI IL TUO AIUTO

Se non puoi donare, condividi. Far arrivare questo messaggio ovunque significa dare voce a chi oggi chiede aiuto con dignità e coraggio.

Adesso Santa Teresa di Riva ha bisogno del vostro aiuto.

Facciamoci sentire. Facciamolo insieme. ❤️

Condividiamo e facciamolo arrivare ovunque!!!

