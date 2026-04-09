Busitalia Campania: venerdì 10 aprile 2026 sciopero di 4 ore

Le Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 10 aprile 2026, della durata di 4 ore.
Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di adesione, potrebbero non essere garantiti i servizi autobus urbani ed extraurbani dalle ore 20:01 alle ore 24:00.
In occasione degli ultimi scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali si è registrata un’adesione di bassa entità; pertanto, il livello di presumibile vulnerabilità dell’azione di protesta risulta basso.*
*Il livello di presumibile vulnerabilità è un sistema di codici/colori che prevede i seguenti distinti livelli di presumibile adesione alla protesta:
BASSO/VERDE (0%-9%)
MODERATO/GIALLO (10%-24%)
ALTO/ROSSO (25%-50%)
CRITICO/NERO (51%-100%)
Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito www.fsbusitaliacampania.it