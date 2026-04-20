Castel San Giorgio. Parte il corso di specializzazione “Sicurezza stradale e Codice della Strada”

Per una settimana, Castel San Giorgio diventa il centro della formazione per la sicurezza stradale in Campania. Questa mattina, presso l’Aula Consiliare “De Caro”, ha preso il via il corso di specializzazione in Sicurezza stradale e Codice della Strada (Codice corso 39/2026), organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale di Castel San Giorgio. Il corso, che proseguirà fino al 27 aprile 2026, è rivolto ad agenti e dirigenti provenienti da tutta la regione.

All’apertura dei lavori, il Sindaco Avv. Paola Lanzara ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

"Sono felice di ospitare nella nostra città questo corso fondamentale per la formazione dei professionisti della sicurezza. Castel San Giorgio ha purtroppo pagato un tributo altissimo in termini di vite umane a causa di gravi incidenti stradali: la prevenzione non è solo necessaria, è un dovere civico. Accogliere agenti e dirigenti da tutta la Campania ci permette di condividere conoscenze e buone pratiche. Ringrazio il Comandante Contaldi e tutti coloro che rendono possibile iniziative come questa: insieme possiamo rendere la nostra città più sicura."

Il corso è diretto dal Maggiore Giuseppe Contaldi, Comandante della Polizia Municipale di Castel San Giorgio, che ha aggiunto:

"Formazione, aggiornamento e scambio di esperienze sono essenziali per una sicurezza stradale efficace. Questo corso offre l’opportunità di confrontarsi su casi reali, normative e strategie di prevenzione. Ogni lezione è un passo concreto per salvare vite."

Docenti il Dott. Francesco Tolino, Dirigente del Comune di Avellino) e il Comandante della P.M. di Bellizzi, il Dott. Gaetano Alfinito.

Le lezioni si terranno dalle 08:30 alle 13:30, fino al 27 aprile, nell’Aula Consiliare “De Caro”, Piazza Andrea Amabile 1, Castel San Giorgio.

Il corso rappresenta un’importante occasione di formazione e confronto tra professionisti, con l’obiettivo comune di rafforzare la cultura della sicurezza stradale sul territorio campano.