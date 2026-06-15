Pomodoro San Marzano: a Sarno una serata celebrativa per i 30 anni della registrazione della DOP da parte dell’UE

SARNO - Mercoledì 17 giugno a partire dalle ore 18:00 si terrà presso Villa Lanzara, sede del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP (via Lanzara 27, Sarno), una serata celebrativa per i 30 anni della registrazione della DOP da parte dell’UE (Reg. CE 1263 - 2/07/1996). La manifestazione, che ha lo scopo intrecciare memoria, gastronomia e valorizzazione del territorio, ripercorrerà la storia del Pomodoro San Marzano DOP e sarà l’occasione per discutere delle nuove strategie sinergiche di promozione dei prodotti di eccellenza anche alla luce del recente decreto ministeriale che amplia il ruolo dei Consorzi di tutela. Nel corso della serata, infatti, verrà sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione dei prodotti di eccellenza della Campania tra il Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, l’Associazione Verace Pizza Napoletana e il Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano Igp. Dopo i saluti istituzionali di Giampiero Manfuso – Presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, sarà Pasquale D’Acunzi – Past President del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, a ripercorrere la storia del marchio di tutela. Dopo di lui Antonio Di Gennaro – Agronomo, saggista ed editorialista e Gianluca Iovine – Agronomo tecnico e consulente agronomico del Consorzio, illustreranno come il territorio abbia influenzato le caratteristiche del prodotto sino a renderlo unico. Enrico De Micheli – Amministratore Delegato di RINA Agrifood e Salvatore Schiavone – Direttore dell'Ufficio Territoriale ICQRF Campania e Molise si concentreranno sugli aspetti che garantiscono l’autenticità del prodotto, mentre Alberto Improda – Avvocato e Docente Universitario ISIA commenterà le novità contenute nel decreto MASAF che ha riformato e rafforzato il ruolo dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP ampliandone i poteri di vigilanza e introducendo nuove funzioni strategiche per l'agroalimentare italiano di qualità. Su questo solco si innesterà l’intervento di Nicola Caputo – Consigliere per la Filiera Agroalimentare del Ministro degli Esteri e Cesare Baldrighi. In chiusura la relazione del Presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP Giampiero Manfuso, mentre le conclusioni saranno affidate a Maria Carmela Serluca – Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Per sugellare l’intesa tra il Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, l’Associazione Verace Pizza Napoletana e il Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano Igp, dopo il convegno, si terranno alcuni show-cooking che vedranno protagonisti lo chef stellato Peppe Guida e i maestri pizzaioli Fulvio Belfiore, Giancarlo Schiano, Peter Surace e Gennaro Catapano.