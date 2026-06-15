San Valentino Torio. Iginaugurata la Scuola dell’Infanzia ad indirizzo Musicale “SIIMUS”

SAN VALENTINO TORIO – Ieri è stata inaugurata la Scuola dell’Infanzia ad indirizzo Musicale “SIIMUS” presso La Scuola dell’Infanzia di via Russolillo. L’evento rappresenta un significativo momento per la nostra Istituzione Scolastica e per il territorio poiché segna l’avvio ad un percorso educativo innovativo volto a valorizzare il linguaggio musicale quale strumento di crescita, inclusione e sviluppo armonico della persona. L’inaugurazione è stata arricchita dalla prima esibizione del coro pop di voci bianche della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Rainbow Voices” diretto dalla Prof.ssa Serena Della Monica, già direttrice della “Beat Band” nonché protagonista del gruppo musicale “Le Ninfe della Tammorra”. A seguire si sono esibiti i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia diretti dalla Prof.ssa Valentina Di Palma, già direttrice della Happy Music Academy. Sono intervenuti alla manifestazione il Direttore dell’Accademia Musicale SIIMUS, dott. Francesco Aprea, il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. di San Valentino Torio, Prof Aniello Mennella, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, dott.ssa Raffaella Zuottolo, presenti ovviamente anche i responsabili di questo importante risultato, a partire dalla docente Maria De Filippo, responsabile della Scuola dell’Infanzia, nonché promotrice di questo progetto rilevante per l’I.C.S, di San Valentino Torio, con la collaborazione di tutti i referenti di tutto l’Istituto Comprensivo, dal prof. Petrucci alla docente Fiore, la coordinatrice Moccaldi e tutto il personale docente dell’I.C.. Gongola il dirigente scolastico Mennella: “siamo orgogliosi di questa importante ed entusiasmante novità, oltre alla nostra ricca offerta formativa, i bambini potranno immergersi in un mondo di proposte didattiche, attività ed eventi interamente dedicati alla musica. La musica sarà il filo conduttore delle giornate, un mezzo per stimolare lo sviluppo di abilità didattiche e sociali, siamo entusiasti di offrire questa straordinaria opportunità educativa ai nostri piccoli, rendendoli protagonisti di un percorso ricco di armonia e creatività. Inoltre è giusto ricordare che siamo l’unica scuola dell’infanzia del territorio ad essere ad indirizzo musicale, terza scuola dell’infanzia Statale in Campania”. Anche l’assessore Zuottolo esprime la sua soddisfazione a nome suo personale e di tutta l’amministrazione comunale: “Credo con convinzione che l'attività musicale sia un fattore di sviluppo globale della persona perché incide positivamente sui processi cognitivi, emotivi, relazionali ed espressivi; pertanto ho accolto con fervore questa iniziativa che inserisce la nostra Scuola dell'Infanzia nella rete SIIMUS. Grande entusiasmo, dunque, da parte delle famiglie e delle istituzioni che lavorano in sinergia per la formazione e la crescita dei più piccoli”.