Agro Solidale accende il welfare sul territorio: al via il Centro Territoriale di Inclusione

Da domani, 16 giugno 2026, prenderanno ufficialmente il via le attività del Centro Territoriale di Inclusione (CTI), un nuovo e importante presidio sociale promosso nell'ambito del progetto "Campania Welfare", coordinato dall'Azienda Consortile Agro Solidale. Un'iniziativa che rappresenta un concreto passo avanti nella costruzione di una rete di sostegno sempre più vicina ai cittadini e alle famiglie del territorio.

Con il progetto "Welfare Solidale", finanziato nell'ambito del Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027 – Priorità Inclusione Sociale, Agro Solidale conferma ancora una volta il proprio ruolo di riferimento per le politiche sociali dell'Agro Nocerino-Sarnese, mettendo al centro le persone più fragili e contrastando ogni forma di marginalità ed esclusione.

Il nuovo Centro Territoriale di Inclusione sarà operativo presso la sede di Uniconsul SRL, in via Guglielmo Pepe 56 a Pagani, e offrirà uno spazio dedicato all'ascolto, all'orientamento e al supporto delle persone che vivono situazioni di povertà o di forte disagio sociale.

L'iniziativa coinvolge i comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, rafforzando una rete territoriale che punta a garantire servizi sempre più accessibili e vicini ai bisogni reali della comunità.

Tra le attività previste dal Centro figurano:

incontri conoscitivi con le famiglie;

colloqui di sostegno psicologico personalizzati;

orientamento ai servizi territoriali presenti;

collaborazione con i Centri per le Famiglie per la costruzione di percorsi condivisi di presa in carico.

Un servizio che non si limita a fornire informazioni, ma che punta a creare opportunità concrete di inclusione, accompagnando le persone in percorsi di crescita, autonomia e partecipazione sociale.

Particolarmente significativo è anche il ruolo del CTI come Antenna territoriale del progetto "CAV In Tour – Centri antiviolenza in territori operativi uniti in rete", confermando l'attenzione di Agro Solidale verso la tutela delle donne e il contrasto alla violenza di genere.

Gli operatori saranno a disposizione secondo i seguenti orari:

Lunedì e venerdì: dalle 9.00 alle 12.00;

Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 15.00 alle 18.00.

L'apertura del Centro Territoriale di Inclusione rappresenta un ulteriore tassello della strategia di sviluppo sociale portata avanti da Agro Solidale, un modello che mette in rete istituzioni, enti del terzo settore e realtà territoriali per costruire una comunità più inclusiva, solidale e attenta alle esigenze dei cittadini.

Da domani le porte del CTI saranno aperte a tutti coloro che necessitano di ascolto, orientamento e supporto. Un nuovo servizio che testimonia l'impegno concreto di Agro Solidale nel trasformare il welfare in uno strumento di prossimità, partecipazione e speranza per il territorio.