Penisola Sorrentina. Donna investita e uccisa da camion a Sant'Agnello mentre passeggia

Una donna di 31 anni di Vico Equense e' morta stamattina, investita da un camion, mentre camminava a piedi. L'incidente e' avvenuto a Sant'Agnello sul corso Italia nei pressi della chiesa dei Santi Prisco e Agnello. Inutile l'intervento del 118. Sul posto sono intervenuti gli uomini della stazione dei carabinieri e la polizia. Il traffico e' stato interrotto fino all'arrivo del magistrato.

Solo sabato scorso si era svolta una manifestazione con tanti giovani in piazza Veniero a Sorrento per attirare l'attenzione sui troppi incidenti stradali in Costiera sorrentino-amalfitana. Tra gli organizzatori della mobilitazione anche Sonia Fusco ed Erminia Capriglione, rispettivamente madri di Fernanda Marino e Pietro Villani, due giovanissime vittime di incidenti stradali in Campania. Alcuni giorni fa a perdere la vita a Vico Equense un motociclista di 30 anni. Stamane una donna a Sant'Agnello. Le richieste dei giovani scesi in piazza diverse. Dal controllo della velocita' su strada anche con strumenti tecnologici con Scout speed, autovelox, sistemi Tutor, T-Red/Photored, telecamere per controllo e sanzione illeciti da remoto, avvio sperimentazione ISA- Intelligent Speed Adaptation, a partire dal parco auto delle varie amministrazioni centrali e locali e progressivamente su tutto il circolante, altri dispositivi Adas, in particolare telecamere e sensori periferici per grandi mezzi di trasporto. Ma anche individuare un luogo d'incontro/laboratorio tra istituzioni e associazioni per la concertazione degli interventi e di un organo operativo "alto", autorevole e competente, responsabile per la gestione delle politiche a contrasto del fenomeno della strage stradale.