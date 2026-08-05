Escursionista francese colta da malore sul sentiero di Punta Campanella: interviene il Soccorso Alpino

Paura nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che conduce a Punta Campanella, dove un'escursionista di nazionalità francese è stata soccorsa dopo essere stata colta da un malore, probabilmente favorito dalle alte temperature.

L'intervento è stato effettuato dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), attivato dalla Centrale Operativa 118 Napoli Est per prestare assistenza alla donna, che si trovava lungo il suggestivo percorso escursionistico della Penisola Sorrentina.

Le squadre del Soccorso Alpino hanno raggiunto rapidamente l'escursionista insieme al personale sanitario del 118. Dopo una prima valutazione clinica, i sanitari hanno riscontrato un abbassamento della pressione arteriosa, un quadro compatibile con un malore provocato dal caldo intenso e da un sospetto colpo di calore.

La donna è stata immediatamente assistita sul posto, ricevendo le cure necessarie e una terapia infusionale per favorirne il recupero. Una volta stabilizzate le sue condizioni, l'escursionista si è ripresa ed è stata accompagnata in sicurezza lungo il sentiero fino al punto in cui era in attesa l'ambulanza.

L'episodio richiama ancora una volta l'attenzione sull'importanza di affrontare le escursioni con la massima prudenza, soprattutto durante le giornate caratterizzate da temperature elevate. Gli esperti raccomandano di partire nelle ore più fresche della giornata, portare con sé un'adeguata scorta d'acqua, proteggersi dal sole e interrompere immediatamente l'attività ai primi sintomi di affaticamento o malessere.