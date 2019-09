Incidente sulla cilentana: un morto

A causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 118, all'interno della galleria Prignano, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 18 Var 'Cilentana', nel territorio comunale di Prignano Cilento, in provincia di Salerno. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli e una persona è deceduta. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto - riferisce una nota - sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per provvedere alla rimozione del mezzo in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.