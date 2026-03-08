Giornata drammatica sui monti della Campania: tre interventi del Soccorso Alpino, muore un 30enne

Ferito un uomo durante la raccolta di asparagi a Castel Morrone e un’escursionista sul Roccamonfina. Tragico incidente a Vico Equense dove un giovane è precipitato in un dirupo durante lavori boschivi.

Giornata intensa e drammatica per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), impegnato in tre distinti interventi di soccorso tra le province di Caserta e Napoli. Due persone sono rimaste ferite durante attività all’aperto, mentre nel tardo pomeriggio un giovane di circa trent’anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo durante lavori boschivi nel territorio di Vico Equense.

Nel primo intervento i tecnici del Soccorso Alpino sono stati attivati alle pendici del Monte Castello, nel territorio di Castel Morrone (CE), dove un uomo è rimasto ferito mentre era impegnato nella raccolta di asparagi. Secondo le prime informazioni l’uomo è caduto accidentalmente battendo la testa. L’allarme è stato lanciato dal compagno che era con lui e ha assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, una squadra terrestre del CNSAS e i Vigili del Fuoco. È stato inoltre attivato l’elisoccorso decollato da Salerno, che ha sbarcato l’elisoccorritore del Soccorso Alpino e l’equipe medica. Dopo la stabilizzazione, l’uomo è stato immobilizzato, imbarellato e recuperato con il verricello a bordo dell’elicottero per il trasferimento in ospedale.

Il secondo intervento ha riguardato una donna, classe 1958 e residente a Cassino, rimasta ferita durante un’escursione intersezionale dei gruppi CAI Napoli e Cassino lungo il percorso ad anello sulle pendici del vulcano di Roccamonfina (CE). La donna ha riportato una lesione alla caviglia mentre percorreva il sentiero tra Fontanafredda e la località Orto della Regina, sul Monte La Frascara.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’escursionista sul sentiero, immobilizzando l’arto inferiore con una steccobenda. Successivamente la donna è stata accompagnata fino all’automezzo del CNSAS e trasportata lungo un breve tratto fuoristrada fino alla strada asfaltata, dove ad attenderla c’era l’ambulanza per il trasferimento in ospedale.

Il terzo intervento, purtroppo con esito tragico, si è verificato nel tardo pomeriggio nel territorio del comune di Vico Equense (NA), in località Case Vecchie. L’allarme è scattato per un giovane di circa trent’anni che, mentre era impegnato in lavori boschivi sul bordo di un canale, è precipitato in un dirupo per cause ancora in fase di accertamento.

Le squadre tecniche e sanitarie del Soccorso Alpino della Campania hanno raggiunto il luogo dell’incidente ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico legale e l’autorizzazione del magistrato sono state avviate le operazioni di recupero della salma, effettuate dal CNSAS insieme ai Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Vico Equense e le squadre dell’Arma impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.