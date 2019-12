A San Valentino Torio una rassegna di musica per la valorizzazione dei beni culturali, promosso dalla Scabec

SCABEC presenta la rassegna “San Valentino Torio. I Segni dell’Arte”. Venerdì 20 dicembre alle ore 11,30, presso la Sala consiliare di Palazzo Sant’Agostino in via Roma 104, Salerno, la SCABEC spa (Società Campana Beni Culturali), organizza la conferenza stampa di presentazione della rassegna “San Valentino Torio. I Segni dell’Arte”, un ciclo di appuntamenti di promozione del paesaggio storico e artistico cittadino. L’iniziativa è promossa e finanziata dalla Regione Campania, attraverso Scabec, la società in house che valorizza i beni culturali del territorio regionale, e viene realizzata in collaborazione con il Comune di San Valentino Torio, per iniziativa del Sindaco, Michele Strianese, e dell'Assessore alla Cultura, Pasqualina Garofalo, sotto la direzione artistica di Enrico Auletta, architetto esperto di patrimonio artistico e culturale. Intervengono alla conferenza stampa il Presidente SCABEC, Antonio Bottiglieri, il Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, l'Assessore alla Cultura di San Valentino Torio, Pasqualina Garofalo, e il direttore artistico della rassegna, Enrico Auletta. “Dal 27 dicembre al 6 gennaio – dichiara il Presidente e Sindaco, Michele Strianese – sarà possibile, grazie a SCABEC spa e alla Regione Campania, scoprire il patrimonio culturale di un angolo della provincia salernitana a me molto caro, attraverso un programma ricco di appuntamenti. Avremo concerti, happening, conferenze che ci permetteranno di valorizzare il nostro patrimonio culturale, le nostre chiese, i nostri palazzi storici e le opere d’arte in essi contenute.”