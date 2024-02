Nasce Pegasoteca la Biblioteca all'interno del Centro Commerciale Pegaso realizzata in collaborazione con il Comune di Pagani e l'associazione "Pane e Libri per tutti"

Proseguono le splendide iniziative di "LibriaAMOci al Pegaso", il progetto promosso dal Pegaso Centro Commerciale in collaborazione con l'Associazione Culturale Pane e Libri per Tutti con il patrocinio del Comune di Pagani, con l'obiettivo di avvicinare i visitatori del centro commerciale, ed in particolare il pubblico più giovane, al mondo dei libri.

Dopo la raccolta libri con i clienti del centro, il bookcrossing e i corsi di scrittura creativa, due gli eventi in programma sabato 24 febbraio.

Al mattino, a partire dalle ore 10.30, incontro con gli autori del territorio.

Parteciperanno al talk: Emanuela Castaldo, Sigismondo Somma, Roberto Iossa, Nunzia Gargano, Gerardo Sinatore, Alfonso Tramontano Guerritore e Federico Esposito.

In pomeriggio, dalle ore 18.30, il momento clou del ciclo di iniziative con l'inaugurazione della "Pegasoteca", la biblioteca realizzata in collaborazione con il Comune di Pagani, al primo piano del centro commerciale.

All'evento prenderanno parte il Sindaco di Pagani Raffaele De Prisco e Pietro Sessa - Assessore Comunale alle Attività Produttive, che per conto dell'amministrazione ha seguito e supportato il progetto.

"Chi conosce il mio operato da cittadino, ancor prima che da sindaco, sa bene quanto io ci tenga alla diffusione della cultura e alla garanzia che ogni bambino possa nutrirsi di Pane e Libri, indispensabili per la sua crescita. L'apertura di questa nuova biblioteca pubblica, in collaborazione con l'associazione paganese Pane e Libri per tutti, che già gestisce due biblioteche aperte ogni giorno, mi inorgoglisce. Per diversi anni Pagani non ha avuto biblioteche e non potevamo rimanere inermi. Ogni libro letto è un pensiero in più da sviluppare per la propria persona e per la collettività - ha detto il sindaco De Prisco.