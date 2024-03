"Quattro donne, quattro artiste, quattro generazioni a confronto", in mostra alla "Orza Arte Gallery" di Sarno

Quattro donne, quattro artiste, quattro generazioni a confronto. È questo il tema della mostra che dal prossimo 8 marzo avrà luogo presso la Orza Arte Gallery di Sarno.

L'esposizione, curata da Elio Rumma, oltre che un omaggio al femminile nell'Arte, vuol far conoscere al pubblico del territorio, e non solo, il lavoro di quattro validissime artiste che hanno riscosso un grande consenso di critica in Italia e all'estero. Le opere esposte rappresentano il lavoro più recente delle artiste e sono indicative della loro ricerca nel campo della pittura. Risulta anche evidente che la differenza di età tra loro non implica maggiore o minore personalità.

Il lavoro di Enrica Capone parte da lontano, dalle sue figure femminili degli anni '80/'90del secolo scorso (la serie delle Penelopi) e approda negli anni più recenti ad una astrazione materica costruita con materiali spesso inusuali.

Angela Filippini, un passato nel mondo della moda, ha saputo trarre dalla sua esperienza di lavoro con stoffe e tessuti una propria caratteristica espressiva, destrutturando la tela su cui dipinge in una rigorosa ricerca di costruzione di paesaggi fantastici.

Stefania Sabatino, di formazione accademica, ha una tecnica raffinata e una mano di rara abilità nel realizzare le sue composizioni ma ciò non le impedisce di usare il segno ed il colore per creare figure femminili delicate epoure sensuali. Una donna che dipinge la donna, cosa che fino all'800 era di una rarità assoluta.

Infine, ma non per minor merito, la più giovane del gruppo, Marianna di Filippo, persona e artista schiva che non ama la ribalta. Le sue opere hanno una maturità di grande impatto emotivo, rigorosamente aniconiche, hanno la capacità di liberare la fantasia dello spettatore e lasciano alla sua sensibilità, come nella musica, l'interpretazione delle proprie composizioni.

Insomma, una mostra da non perdere, di grande qualità e di forte impatto espressivo.

