Tre nuovi francobolli per la Giornata della Donna, la presentazione a Scafati

Tre nuovi francobolli per evidenziare la forza delle donne.

Sono quelli che verranno emessi venerdì 8 marzo a Scafati nel corso dell'iniziativa "Caffè Filatelico, giornata internazionale della donna" in programma all'ufficio postale di via Pietro Melchiade.

L'appuntamento presso lo sportello, aperto a collezionisti, appassionati e curiosi di filatelia, è previsto dalle 15 alle 18 e rientra nell'ambito delle emissioni legate alla serie tematica "Il senso civico".

Tre i soggetti prescelti per l'occasione: Elena Giannini Bellotti, Alfonsina Strada e Maria Plozner Mentil.

Elena Giannini Bellotti è stata una pedagogista e scrittrice nata nel 1929 e morta il 24 dicembre 2022. Ha scritto tra l'altro il saggio "Dalla parte delle bambine" (1973) dedicato al condizionamento precoce della donna e "Prima le donne e i bambini" (1980) legato al tema dei condizionamenti sociali di genere. Alfonsina Strada (1891-1959) è stata una ciclista su strada, prima donna a competere con gli uomini in gare ufficiali come il Giro d'Italia e il Giro della Lombardia. È considerata tra le pioniere della parificazione tra uomini e donne nello sport. Infine Maria Plozner Mentil (1884-1916) è stata una portatrice carnica italiana. Negli anni della prima guerra mondiale, con i figli piccoli e il marito al fronte sul Carso, risponde, come molte altre donne del luogo all'appello fatto dell'Esercito che richiedeva volontari per trasportare i rifornimenti dalle retrovie alla prima linea. Nel 1997 il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro le ha conferito "motu proprio" la medaglia militare come rappresentante di tutte le portatrici.

Venerdì il programma prevede alle 15 l'inizio del caffè filatelico dato dal direttore dell'ufficio postale. Seguiranno gli interventi di Carolina Picciocchi (Poste Italiane), Carmen Landi (sociologa e presidente della cooperativa "Insieme a piazza San Giovanni") ed Evelina De Felice (attrice).

Conclusioni affidate, dopo i saluti della presidente del consiglio comunale di Scafati, Fiorella Longobardi, ad Anna Buonocore (psicologa) e Anna Milite (responsabile zonale di Humanitas).

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato