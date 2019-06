Scafati. Salvati recede dal Piano per il Lavoro della Regione Campania, Grimaldi: "Una scelta incomprensibile"

"Incredibilmente una delle prime scelte della nuova guida politica di Scafati è stata quella di notificare alla Regione Campania la volontà di voler recedere dal "Concorso unico territoriale per le amministrazioni". E cioè di cassare l'adesione al Piano Lavoro che era stata adottata dalla gestione commissariale. A criticare la scelta del neo sindaco di Scafati è il consigliere comunale di opposizione Pd Michele Grimaldi

"Una scelta incomprensibile, - continua Grimaldi - in un Ente che è già evidentemente sotto-organico e che avrebbe dunque bisogno di una robusta iniezione di professionalità giovani e competenti: per ricostruire, e per assicurare un giusto e innovativo funzionamento della macchina amministrativa. Una scelta ancora di più incomprensibile, perché il concorso unico territoriale avrebbe assicurato la doverosa trasparenza nelle selezioni occupazionali che l'Ente sarà in ogni caso chiamato a fare in futuro.

Non vorremmo che la nuova amministrazione avesse deciso di perseverare nei tagli ai servizi al cittadino e, peggio ancora, continuare nella pratica della chiamata diretta di funzionari e dirigenti, assicurando così scarsa imparzialità e funzionamento della macchina pubblica.

Ci auguriamo, laddove la smettano di litigare sulla spartizione della Giunta e degli incarichi, che al più presto il Sindaco riferisca in Consiglio Comunale e alla città del perché di questa assurda decisione".