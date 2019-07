Il neo Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi

"In questi tempi complessi e per certi versi drammatici che viviamo, c'e' assoluto bisogno del dialogo tra le diverse istituzioni che operano concordemente per creare un clima di rispetto, di accoglienza, di sostegno alla dignita' di ogni essere umano". Cosi' il neo-arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi, parlando dal palco allestito dal Comune in piazza Amendola a Salerno nel giorno della sua ordinazione episcopale prima di raggiungere la cattedrale di via Duomo dove avverra' la celebrazione. "La Chiesa, pur non avendo altro scopo ultimo e desiderio che e' quello di comunicare la gioia del Vangelo, non puo' tuttavia certo disinteressarsi anche del benessere anche temporale di ogni persona. Tutta la storia di duemila anni di Cristianesimo lo dimostra. Prego, quindi, Iddio, Maria Santissima e San Matteo che mi aiutino nel mio nuovo ministero di pastore in questa terra a non avere altro a cuore che questo, facendomi per questa intenzione servo di tutti, credenti e non credenti, di tutti e ognuno", aggiunge Bellandi che sottolinea come "oggi, arriva un pastore proveniente da un'altra terra, non pero' dalla fine del mondo come disse Papa Francesco alla sua elezione, una terra, quella toscana, che e' ricca di tradizioni e cultura". "Penso, quindi, sinceramente che con il popolo e le istituzioni di questa citta' potra' nascere sicuramente una buona intesa. Un'intesa che potra' portare, nel rispetto di ruoli e competenze, a una stima e collaborazione vicendevoli", conclude.