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Cronaca

San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo entra nella segreteria regionale di Forza Italia

10 Settembre 2026 Author :  
San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo entra nella segreteria regionale di Forza Italia

Il rinnovo dei vertici regionali di Forza Italia in Campania si conclude nel segno dell'unità e del rilancio organizzativo sul territorio. Nel corso del congresso regionale tenutosi a Napoli, l'eurodeputato Fulvio Martusciello è stato eletto per acclamazione nuovo segretario regionale del partito. L'ufficialità è giunta al termine dei lavori presieduti dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, il quale ha confermato come la candidatura unica di Martusciello fosse regolarmente corredata da tutte le firme necessarie previste dallo statuto.

Tra i componenti eletti nella nuova segreteria regionale figura Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno e attuale consigliera comunale della cittadina dell'Agro. La sua elezione rappresenta un riconoscimento diretto al lavoro svolto nell'area salernitana e al legame strategico con le realtà locali e produttive del territorio.

"L'elezione di Fulvio Martusciello, condivisa all'unanimità da tutta la comunità politica azzurra, segna l'inizio di una fase di forte radicamento ed entusiasmo per Forza Italia in tutta la Campania", ha dichiarato Carmela Zuottolo. "Entrare a far parte della segreteria regionale è per me un grande onore e una responsabilità che intendo raddoppiare nei confronti della provincia di Salerno e di comunità operose come San Marzano sul Sarno. Il nostro obiettivo prioritario sarà dare voce alle esigenze reali dei cittadini, degli amministratori locali e delle imprese, portando le istanze del territorio direttamente nei tavoli decisionali regionali ed europei".

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