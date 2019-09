Concorso al Ruggi, caos reclutamento OSS, Cesaro (FI): "Servono linee guida regionali"

"Basta caos sul reclutamento degli Oss in Campania". Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro commentando la manifestazione di protesta organizzata oggi a Napoli, sotto la sede del Consiglio regionale della Campania, da un centinaio di Operatori socio sanitari. "Non e' possibile - sottolinea Cesaro - che si speculi sulla pelle di questi lavoratori, non e' accettabile andare avanti senza regole chiare. Abbiamo chiesto l'emanazione di linee guida regionali e l'urgente convocazione della V Commissione regionale per discuterne alla luce del sole, ma nulla sembra muoversi. E' una vergogna". "In piu', in questo contesto di confusione assoluta apprendiamo adesso dell'annuncio di un ulteriore concorso del Ruggi d'Aragona di Salerno che non solo allontanerebbe ancor di piu' il rapido e regolare assorbimento delle graduatorie delle migliaia di idonei dell'Asl Napoli 2 e del Cardarelli, ma presterebbe anche il fianco, vista la tempistica, a legittimi sospetti di opportunismo politico- elettorale", aggiunge l'esponente di Forza Italia. "Adesso pero' basta davvero, ognuno faccia il proprio dovere, si convochi subito la commissione, De Luca non perda tempo e batta un colpo", conclude Cesaro.