Criticità all'ospedale di Sarno, Villani e Nappi (M5S): “Accuse ai medici inaccettabili, chiederemo il commissariamento del presidio”

“Con l'ASL che è sorda ai nostri appelli e di fronte a interventi che tendono a scaricare le responsabilità sui medici definiti “fannulloni”, non ci resta altra scelta che cambiare passo: chiederemo di avviare l'iter per il commissariamento dell'ospedale di Sarno! È l'unico strumento che abbiamo, a stretto giro, per risolvere le criticità organizzative e gestionali del nostro Presidio e scongiurarne la chiusura”: così le Deputate del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani e Silvana Nappi della Commissione Affari Sociali – Sanità che intervengono nuovamente sul rischio collasso dell'ospedale di Sarno. Inoltre, dopo aver incontrato il Prefetto, lunedì 25 luglio 2022, alla presenza del sindaco e dei vertici ospedalieri, la Deputata Villani ancora non ha ricevuto riscontri.

La stessa audizione in Commissione Trasparenza della Regione Campania organizzata dal consigliere Nunzio Carpentieri che ringraziamo, a cui hanno partecipato alcuni amministratori locali e il Direttore Sanitario, ha evidenziato ancora una volta la mancanza di volontà dei vertici regionali di risolvere il problema. All'audizione, infatti, mancava il Direttore Generale dall'Asl Salerno e l'assessore alla sanità regionale.

Nei giorni scorsi, le Deputate pentastellate hanno presentato una nuova interrogazione sul tema:

“Con la presentazione dell'interrogazione 4-12670, non certo la prima da inizio legislatura, chiediamo nuovamente al Ministero della salute, e per gli affari regionali e le autonomie di potenziare e salvaguardare il funzionamento dell'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. A prescindere di quale sia la situazione politica nazionale attuale, un'interrogazione resta agli atti e a breve avrà una risposta ufficiale su cui vi aggiorneremo” spiega la Deputata Villani “La battaglia prosegue accanto al “Comitato Insieme per la Salute” e alla cittadinanza, che ringraziamo per l'egregio lavoro, senza mirare a riconoscimenti o medaglie, ma nell'esclusivo interesse dei cittadini: sul diritto alla salute di un'intera comunità non possiamo tollerare evidenti passerelle elettorali o faziose interpretazioni del problema

, è necessario lottare in un unico fronte. Bisogna agire concretamente, con proposte fattive come quelle che ho presentato nelle sedi opportune e non certo in riunioni fiume senza contraddittorio in cui addirittura qualche dirigente si permette di puntare l'indice contro i medici definendoli incapaci o 'fannulloni'”.

“Ogni giorno riceviamo segnalazioni dai medici del presidio e ascoltiamo il loro grido di aiuto: parliamo di professionisti in prima linea che non vogliono lasciare il nostro ospedale, ma sono costretti a turni disumani e massacranti che gli impediscono di svolgere il proprio lavoro in serenità. La carenza di personale del presidio unita a una gestione spesso lacunosa, hanno portato a una situazione senza via d'uscita. È quindi obbligatorio cambiare rotta: ecco perché chiederemo il commissariamento dell'ospedale Martiri del Villa Malta. Solo così potremo salvarne le sorti” conclude l'On. Nappi “Non ci fermeremo: evitare il depotenziamento e la chiusura dell'ospedale di Sarno, nonché prevedere l'immissione in ruolo di nuovi medici, sono priorità per cui ci battiamo fin dall'insediamento in Parlamento e non lasceremo che tali problematiche diventino dibattito elettorale a discapito della salute pubblica e della professionalità dei medici, a cui va tutta la nostra solidarietà”.