Patriciello eletto al Parlamento Europeo

“Complimenti e auguri ad Aldo Patriciello, nuovamente eletto al Parlamento Europeo”. Così Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega, sulla rielezione, ora ufficiale, dell’europarlamentare Patriciello.

“Una campagna lunga ed entusiasmante, coronata con la conferma di Aldo, risultato il candidato della Lega più votato in Provincia. Patriciello sarà una risorsa assolutamente importante per la Campania e per la nostra provincia, e sarà fondamentale per costruire una solida squadra per vincere come centrodestra le elezioni regionali”.

Da Tommasetti un ringraziamento “a tutti quelli che hanno barrato il simbolo della Lega in provincia di Salerno scegliendo tra i nostri 18 ottimi candidati, a partire dal generale Vannacci e dal senatore Marti. Grazie di cuore ai 5.300 elettori, tra consiglieri comunali e semplici sostenitori, che, insieme agli amici dell’Udc, hanno scelto di sostenere il progetto politico di Aldo Patriciello in provincia di Salerno. È stata un’entusiasmante raccolta di consensi in ogni comune della nostra splendida provincia. Grazie infine a Matteo Salvini e a Roberto Vannacci, che, condividendo la decisione di optare per un altro collegio, compiono oggi una scelta generosa e lungimirante che premia il nostro Sud”.