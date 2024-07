Stop ai treni per 5 giorni nel Salernitano, previsti disagi

Inizia una cinque giorni nera per i trasporti su ferro a sud di Salerno a causa della sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri dalle ore 22 di oggi sino alle sei del mattino di venerdì 26 luglio.

Si preannunciano enormi disagi soprattutto per i vacanzieri diretti verso le località turistiche della fascia costiera cilentana che si sono visti cancellare treni ad alta velocità, intercity e anche regionali.L'interruzione è dovuta ad importanti interventi di ripristino dei binari a seguito dello svio di alcuni carri di un treno merci verificatosi lo scorso 9 luglio nei pressi della stazione ferroviaria di Centola-Palinuro.

La scorsa settimana si è tenuto un tavolo tecnico per alleviare al massimo i disagi dei fruitori dei treni.

Al tavolo ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Sapri, Antonio Gentile: " Siamo pronti - dichiara all'ANSA il primo cittadino saprese - per accogliere quanti scenderanno presso la nostra stazione. Abbiamo approntato un piano di emergenza con l'attivazione del coc di protezione civile comunale". A Sapri giungeranno tutti i viaggiatori provenienti da sud che continueranno il loro viaggio a bordo di autobus sostitutivi.

Presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria di Sapri sono stati predisposti due diversi settori per regolamentare la sosta degli autobus in arrivo ed in partenza. Presso la stesso piazzale sono state installate una postazione fissa dei volontari della locale protezione civile, una postazione fissa della Croce Rossa ed una postazione fissa della Polizia municipale locale.

Dal 22 al 26 luglio prossimo è stato, inoltre, istituito un apposito divieto di sosta per le auto per il piazzale antistante la stazione ferroviaria.

"Siamo tranquilli - continua il sindaco Gentile- in quanto abbiamo programmato da diversi giorni come accogliere i viaggiatori. Ovviamente siamo pronti ad apportare modifiche al piano di emergenza se ce ne dovesse essere l'esigenza". Da giorni Trenitalia ha informato che i treni Frecce, Intercity e regionali subiranno cancellazioni, limitazioni e ritardi. Le Frecce che viaggiano verso Sud termineranno la loro corsa a Salerno o a Battipaglia; quelle che viaggiano verso Nord, e che partono da Reggio Calabria, si fermeranno a Sapri. Per garantire il servizio nel tratto interessato, sono previsti collegamenti bus tra Salerno, Battipaglia e Sapri. Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull'App prima di recarsi in stazione. È previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio. Da venerdì 26 luglio Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia - Sapri.