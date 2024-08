Due donne salvate dal soccorso alpino sul sentiero degli Dei e sul monte Molare

Giornata intensa per gli equipaggi di elisoccorso 118 e le squadre terrestri del CNSAS: intervenuti su due diversi scenari, questa mattina sul monte Molare e nel primo pomeriggio sul Sentiero degli Dei. Una donna originaria di Pompei è scivolata mentre stava raggiungendo, con un gruppo di compagni, la vetta del monte Molare nelle prime ore del mattino. La 46enne si è procurata un serio trauma ad un arto inferiore che le ha impedito di proseguire a causa del forte dolore. I compagni di escursione hanno quindi allertato il Soccorso alpino e speleologico della Campania contestualmente al 118 che ha inviato sul posto una squadra terrestre del CNSAS e l’elisoccorso 118 di Napoli. Quest’ultimo dopo aver sbarcato il tecnico CNSAS e l’equipe sanitaria ha provveduto a stabilizzare e recuperare tramite verricello a bordo dell’elicottero la donna per trasportarla in ospedale. Nel primo pomeriggio di oggi, invece, la Centrale Operativa 118 di Salerno ha ricevuto e girato al C.N.S.A.S. una richiesta di aiuto per una persona incosciente tra le mattonelle 03 e 04 del noto sentiero. Un escursionista inglese di 76 anni stava percorrendo il sentiero da Agerola a Positano, assieme ad alcuni familiari, quando all'improvviso si è sentito male accasciandosi al suolo e perdendo conoscenza. Oltre alla squadra terrestre CNSAS, di presidio nella zona dei Monti Lattari, è partito l'elicottero 118 della base di Salerno che è giunto rapidamente sul posto sbarcando al verricello il tecnico CNSAS, il medico e l'infermiere in una zona relativamente impervia. Dopo aver monitorato i parametri del paziente, una volta stabilizzato, i sanitari ed il tecnico CNSAS hanno provveduto all'imbarco del soggetto tramite verricello per trasferirlo infine all'Ospedale Ruggi di Salerno.