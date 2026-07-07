Corse straordinarie della metropolitana di Salerno in occasione dell’evento “Notte Bianca Salerno 2026” in programma nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio.

Per consentire un più agevole deflusso dei visitatori Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare i treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine e fino alle 3 di notte, per un totale di oltre 9300 posti aggiuntivi.

In totale saranno 20 le corse metropolitane in più, 10 in direzione Salerno e 10 in direzione Arechi, con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta. Tutti i biglietti acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie.