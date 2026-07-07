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Corse straordinarie della metropolitana di Salerno in occasione dell’evento “Notte Bianca Salerno 2026”

07 Luglio 2026 Author :  
Corse straordinarie della metropolitana di Salerno in occasione dell’evento “Notte Bianca Salerno 2026”

Corse straordinarie della metropolitana di Salerno in occasione dell’evento “Notte Bianca Salerno 2026” in programma nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio.

Per consentire un più agevole deflusso dei visitatori Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare i treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine e fino alle 3 di notte, per un totale di oltre 9300 posti aggiuntivi.

In totale saranno 20 le corse metropolitane in più, 10 in direzione Salerno e 10 in direzione Arechi, con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta. Tutti i biglietti acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie.

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Punto Agro News

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