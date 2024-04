Pagani. Inaugurato il reparto di oncologia dell' ospedale Andrea Tortora. L' associazione "Carletto nel cuore" ha donato un ecografo

Il Direttore Generale dell'ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario Asl Salerno, Primo Sergianne, il direttore amministrativo dell'Asl Salerno, Perito Germano, il Direttore UOC di Oncologia dell'ospedale Tortora, prof. Giuseppe Di Lorenzo, insieme a tutto il personale dell'ospedale Tortora di Pagani e il sindaco De Prisco hanno accolto questa mattina il Governatore De Luca per l'inaugurazione del Reparto di Oncologia, con la benedizione del vescovo della Diocesi Nocera Inferiore, mons. Giuseppe Giudice.

Il reparto con 8 posti letto accoglierà i pazienti per la diagnosi, il trattamento e l'assistenza con un'equipe multidisciplinare, composta da medici oncologi, infermieri specializzati, psico-oncologi e altri professionisti.

"Oggi è un giorno di festa per la Sanità di tutto il comprensorio e un prolungamento della festa per la città di Pagani.

La Sanità è il cardine del benessere delle nostre comunità, che nell'insieme dei comuni dell'Agro, rappresentano un territorio unico e indivisibile.

Governatore, ci stia sempre piu vicino, a sostegno dello sviluppo del nostro territorio. Noi sindaci siamo a disposizione nell'essere in prima fila a sostenere e concertare insieme all' Asl Salerno e alla Regione Campania le politiche sanitarie più adeguate, perché sempre di più si abbiano dei poli specializzati di eccellenza, come lo è l'ospedale Tortora di Pagani nel campo oncologico, che siano riferimento per i pazienti del territorio locale, regionale e del Sud Italia, a cui siano assicurate le migliori cure possibil", ha detto il sindaco De Prisco.

L’Associazione Carletto nel Cuore, ha donato un ecografo portatile al reparto di oncologia appena inaugurato

Nel giorno inaugurale del Polo Oncologico di Pagani, una luce di speranza brilla ancora più intensamente con la generosa donazione, da parte dell’Associazione Carletto nel Cuore, di un ecografo portatile al reparto di oncologia appena inaugurato.

Questo gesto di straordinaria generosità arricchisce il reparto e offre nuove possibilità di diagnosi e trattamento per i pazienti che affrontano la battaglia contro il cancro.

Il 26 marzo dello scorso anno, presso l’Auditorium Teatro S. Alfonso Maria De' Liguori di Pagani (SA), l’Associazione Carletto nel cuore realizzò l’evento di beneficenza “MEMORIAL Carlo Coda” a ricordo del piccolo Carletto volato in cielo a soli 5 anni per un tumore al tronco cerebrale.

La raccolta fondi superò ogni aspettativa e i proventi raggiunsero la somma di euro 16.170,00 ripartiti in euro 10.000,00 per il reparto di oncologia ed euro 6.170,00 per il reparto di ematologia dell’Ospedale Andrea Tortora di Pagani. Oggi, a distanza di un anno, nel giorno dell’apertura del polo oncologico di Pagani, con i fondi destinati al suddetto reparto, l’Associazione Carletto nel cuore dona un importante strumento per agevolare i pazienti in cura presso la struttura: un ecografo portatile con sonda.

L'ecografo portatile rappresenta un passo avanti significativo nel supporto alla cura dei pazienti oncologici. La sua portabilità consentirà al team medico di condurre esami diagnostici direttamente al capezzale del paziente, riducendo i tempi di attesa e permettendo un'azione immediata sulla base delle necessità individuate.

Entro l’anno l’Associazione Carletto nel Cuore auspica di riuscire a donare un macchinario

altrettanto utile al reparto di ematologia del presidio ospedaliero di Pagani per ultimare l’opera iniziata nel 2023 e intraprendere nuovi progetti di beneficenza per aiutare le persone in difficoltà.

