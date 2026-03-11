Breaking News
Operazione Libeccio, 19 arresti contro il clan ...
Nocera Inferiore: presentazione del piano di ...
Sarno, risolto il contratto per il fondo di Piana ...
Allarme Sarno, Pecoraro: “Territori cementificati ...
Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli ...
Droga e drone sul carcere di Salerno: due arresti ...
Verso la festa in onore della Madonna delle ...
Il Premio Alfonso Gatto 2026 a Franco Buffoni: ...
80 anni dal primo voto delle donne: il Sindaco ...
Morti sul lavoro in Italia a gennaio 2026: sono ...

banner agro

Cronaca

Nocera Inferiore: presentazione del piano di rigenerazione urbana per il quartiere Montevescovado

11 Marzo 2026 Author :  
Nocera Inferiore: presentazione del piano di rigenerazione urbana per il quartiere Montevescovado

L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore promuove un momento pubblico di confronto dedicato al futuro del quartiere Montevescovado e ai nuovi interventi di rigenerazione urbana che interesseranno l’area.
L’appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle ore 18 presso l’aula consiliare, nell’ambito dell’elaborazione e dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per il completamento del Programma Straordinario di edilizia agevolata e convenzionata in località Montevescovado.
L’iniziativa rientra anche nell’avvio del Programma Prius, finanziato dalla Regione Campania, che ha individuato la città di Nocera Inferiore come Città Polo e destinataria di fondi FESR per circa 15 milioni di euro.
Durante l’incontro, organizzato con il coinvolgimento degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Salerno, sarà presentato il Piano complessivo di rigenerazione urbana del quartiere Montevescovado e la programmazione degli interventi che l’Amministrazione ha deciso di destinare interamente a questa area della città.
Tra gli interventi previsti figurano:
Abbattimento e ricostruzione dei prefabbricati pesanti – II lotto;
Realizzazione di un nuovo parco pubblico e collegamento stradale tra il Rione Montevescovado e Ponte Alveo Santa Croce;
Riqualificazione della piazza mercato e delle strutture presenti nel rione;
Recupero e riqualificazione dell’edificio scolastico “Regina Mundi”.
L’incontro pubblico si concluderà con l’intervento dell’assessore al Governo del Territorio e al Patrimonio della Regione Campania, Vincenzo Cuomo.
L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione per presentare alla cittadinanza la proposta definitiva di riqualificazione del quartiere Montevescovado e il programma delle opere che saranno avviate a breve.
Negli ultimi anni l’area è già stata al centro di importanti interventi, tra cui l’abbattimento dei primi prefabbricati pesanti, la realizzazione di 32 alloggi di edilizia residenziale sociale in via San Prisco, la riqualificazione del Centro di Quartiere e il completamento degli scheletri dei fabbricati ad opera di Acer.
Opere che puntano a lasciare un segno concreto e duraturo per la comunità, contribuendo al rilancio e alla trasformazione urbana di uno dei quartieri più significativi della città.

Articoli correlati (da tag)

banner belmonte

Notizie dalla Campania

Attualità

cache/resized/c452764d56dd1e7603d22b6f16daab7f.jpg
Oroscopo dell’11 marzo 2026: giornata di scelte e nuove opportunità per molti segni
0

Cultura

cache/resized/da59bde21565794f2cc8fab4f83e8aa5.jpg
Il Premio Alfonso Gatto 2026 a Franco Buffoni: poesia e memoria alla Galleria “Il Catalogo” di Salerno
0

Napoli e provincia

cache/resized/42beae069665658390c08f0acceba225.jpg
M5S, Saiello: “Dalla Giunta Fico 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda”
0

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

Accetto

Rubriche

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2