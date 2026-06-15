Con Noi scrive alla Commissione Straordinaria: «Riaccendiamo Sarno non deve fermarsi»

L’Associazione Politica Con Noi ha inviato una lettera ufficiale alla Commissione Straordinaria che da pochi giorni guida il Comune di Sarno, composta dal dott. Raffaele Cannizzaro, dalla dott.ssa Fulvia Zinno e dalla dott.ssa Plautilla Calvani.

Nella missiva, l’associazione ha rivolto ai Commissari un saluto di benvenuto e l’augurio di buon lavoro per il delicato compito che li attende in una fase particolarmente complessa della vita amministrativa cittadina.

Allo stesso tempo, Con Noi ha voluto presentare il progetto “Riaccendiamo Sarno”, illustrando le principali proposte elaborate negli ultimi mesi per la valorizzazione del centro storico, del patrimonio culturale e delle potenzialità turistiche della città.

Tra le iniziative indicate figurano la realizzazione di percorsi culturali permanenti dedicati alla storia di Sarno, la creazione di una mappa turistica cittadina, il potenziamento della segnaletica per i visitatori, l’illuminazione artistica dei principali monumenti, la proposta di una Zona a Traffico Limitato nel centro storico con attività culturali e artistiche, il miglioramento dei collegamenti ferroviari serali e la promozione della città attraverso info point e servizi dedicati ai visitatori.

«Sarno sta attraversando un momento difficile, ma proprio per questo non può permettersi di fermarsi. La città ha bisogno di continuare a guardare avanti, valorizzando le proprie risorse e costruendo nuove opportunità di crescita sociale, culturale ed economica», ha dichiarato Vincenzo Sirica esponente di Con Noi.

L’associazione ha inoltre chiesto un incontro conoscitivo e di saluto con la Commissione Straordinaria per presentare nel dettaglio il progetto e avviare un confronto sulle possibili iniziative utili alla comunità.

L’obiettivo è semplice: contribuire, con spirito costruttivo e nel rispetto dei ruoli istituzionali, a mantenere viva l’attenzione sul rilancio di Sarno e sulle tante potenzialità che la città continua ad esprimere.