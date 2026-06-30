Mercato San Severino, sicurezza idraulica: in arrivo i lavori alla vasca di Pandola, confronto in Regione

Entro 15 giorni l'aggiudicazione definitiva dell'intervento da 15 milioni di euro. Sul tavolo anche l'ampliamento delle vasche di laminazione e la pulizia dei torrenti Solofrana e Cavaiola.

Passi avanti per gli interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio di Mercato San Severino. Nel corso di un incontro svoltosi in Regione Campania, il sindaco Antonio Somma, insieme al vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Fabbricatore, ha fatto il punto con l'assessora regionale all'Ambiente Claudia Pecoraro sullo stato di avanzamento delle opere riconducibili all'ex progetto Grande Fiume Sarno.

Tra le novità emerse, entro i prossimi quindici giorni è prevista l'aggiudicazione definitiva degli interventi di pulizia, adeguamento e rifunzionalizzazione della vasca di laminazione di Pandola, finanziati con 15 milioni di euro. L'avvio del cantiere è stato programmato dall'Ufficio regionale Grandi Opere per la metà di settembre.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre affrontato il tema dell'ampliamento delle vasche di laminazione di Pandola e Sant'Angelo. I progetti sono attualmente in fase di redazione: per la vasca di Pandola l'inizio dei lavori è previsto tra giugno e luglio 2027, mentre per quella di Sant'Angelo il cronoprogramma indica l'avvio nel 2028.

Le istituzioni hanno inoltre fatto il punto sugli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua. In particolare, sono state fornite rassicurazioni sull'esecuzione di operazioni di pulizia e dragaggio nei tratti più critici dei torrenti Solofrana e Cavaiola, precedute da sopralluoghi tecnici con il supporto degli operatori della SMA Campania.

"Stamane, insieme al vice Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Fabbricatore, ho avuto modo di incontrare l’Assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro per fare il punto della situazione su diversi interventi legati all’ex progetto Grande Fiume Sarno che riguardano il nostro territorio sanseverinese. - scrive il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma -

Dagli aggiornamenti che mi sono stati rappresentati, entro i prossimi 15 giorni è prevista l’aggiudica definitiva degli interventi (pulizia, adeguamento e rifunzionalizzazione) alla Vasca di laminazione di Pandola, già finanziati per 15 mln di euro, con inizio dei lavori calendarizzato dall’Ufficio regionale Grandi Opere a metà settembre.

Ho appreso, altresì, che sono in fase di redazione, invece, i progetti per l’ampliamento delle due vasche, quella di Pandola e quella di Sant’Angelo con una tempistica previsionale d’inizio lavori fissata, per la prima, tra giugno e luglio 2027 e, per la seconda, inizio 2028.

Sempre nel corso dell’incontro di stamane, abbiamo ricevuto rassicurazioni concrete in merito ad interventi puntuali di pulizia e dragaggio dei tratti più critici del torrente Solofrana e del torrente Cavaiola, preceduti da sopralluoghi propedeutici con l’ausilio degli operatori della SMA Campania.

Ringrazio l’Assessora per l’attenzione mostrata e per l’approccio risolutivo nell’affrontare questioni poco visibili ma necessari per l’incolumità e la vita delle persone".