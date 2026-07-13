Nocera Inferiore. Montevescovado, svolta per gli alloggi popolari: Acer pubblica la gara per completare gli scheletri rimasti incompiuti

NOCERA INFERIORE – Dopo anni di attesa arriva un passo concreto verso il completamento degli edifici incompiuti di Montevescovado. Acer Campania (l'ex IACP) ha pubblicato la gara d'appalto per il completamento degli "scheletri" destinati all'edilizia residenziale pubblica, un intervento considerato strategico per il rilancio del quartiere.

La pubblicazione della gara rappresenta il punto di arrivo di un lungo iter amministrativo che ha richiesto la conclusione della Conferenza dei Servizi, l'aggiornamento della progettazione, le verifiche sulle strutture in cemento armato già esistenti e il perfezionamento degli atti di transazione necessari per consentire la ripresa dell'opera.

L'obiettivo è restituire alla città nuove abitazioni di edilizia popolare, ponendo fine a una vicenda che si trascina da decenni e che ha lasciato incompiuti gli edifici destinati ad accogliere numerose famiglie.

L'intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione urbana. In particolare, le nuove opere andranno ad affiancarsi agli investimenti previsti attraverso il programma PRIUS, interamente destinati al quartiere di Montevescovado, con l'intento di migliorare il tessuto urbano, i servizi e la qualità della vita dei residenti.

Dall'amministrazione comunale viene evidenziato come il risultato sia frutto di un percorso amministrativo complesso, caratterizzato anche da ostacoli e contenziosi che negli ultimi anni sono stati progressivamente superati, consentendo di imprimere una significativa accelerazione all'iter.

Con la pubblicazione della gara si apre ora la fase operativa che dovrà portare all'affidamento dei lavori e, successivamente, al completamento degli immobili, segnando un passaggio importante per il futuro di Montevescovado e per il rafforzamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della città.