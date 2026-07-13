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Cronaca

Dragaggio del Rio Sguazzatoio, il sindaco Aliberti chiede alla Regione di estendere i lavori: "Altri 500 metri per ridurre il rischio allagamenti"

13 Luglio 2026 Author :  
Dragaggio del Rio Sguazzatoio, il sindaco Aliberti chiede alla Regione di estendere i lavori: "Altri 500 metri per ridurre il rischio allagamenti"

SCAFATI – Estendere di circa 500 metri gli interventi di dragaggio già in corso sul Rio Sguazzatoio per completare la bonifica di un tratto ancora interessato dalla presenza di rifiuti, canneti e sedimenti. È la richiesta avanzata dal sindaco di Scafati Pasquale Aliberti alla Regione Campania, con l'obiettivo di ampliare un'opera ritenuta fondamentale per la sicurezza idraulica e la tutela ambientale del territorio.

Nel dettaglio, la proposta riguarda il tratto compreso tra via Vicinale Melito e la Tura B, rimasto escluso dall'intervento attualmente in esecuzione. Secondo il primo cittadino, le operazioni di prosciugamento delle acque già effettuate renderebbero oggi più semplice la rimozione dei materiali accumulati sul fondale, consentendo di ottimizzare tempi e costi del cantiere.

L'estensione dei lavori permetterebbe inoltre di liberare l'imbocco del Fosso dei Bagni nel Rio Sguazzatoio, dove la presenza di vegetazione spontanea, rifiuti e sedimenti ostacola in parte il regolare deflusso delle acque.

Per l'amministrazione comunale si tratterebbe di un intervento di grande importanza, capace di migliorare la funzionalità del reticolo idraulico e contribuire a ridurre il rischio di allagamenti nelle aree situate a monte del Rio Sguazzatoio, particolarmente esposte in occasione di precipitazioni intense.

Il sindaco Aliberti ha quindi rivolto un appello affinché la richiesta trovi il sostegno delle istituzioni e dell'intera comunità cittadina, sottolineando come il completamento dell'intervento rappresenti un'opportunità concreta per rafforzare la sicurezza del territorio e ottenere un beneficio ambientale duraturo.

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