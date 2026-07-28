Nocera Inferiore. Carmen Granato nominata nel Direttivo di ANCI Giovani Campania

Nuovo prestigioso incarico istituzionale per la consigliera comunale di Nocera Inferiore Carmen Granato, nominata componente del Direttivo di ANCI Giovani Campania, l'organismo che riunisce i giovani amministratori under 35 dei Comuni della regione.

La nomina è arrivata nel corso dell'assemblea regionale di ANCI Giovani, che ha rinnovato i propri organismi dirigenti ed eletto Francesco Cacciapuoti, amministratore della provincia di Napoli, quale nuovo coordinatore regionale. Ai lavori hanno preso parte il presidente di ANCI Campania Francesco Morra, il segretario generale Giuseppe D'Auria, il coordinatore uscente Stefano Lombardi e per concludere il presidente di Anci Nazionale Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

Il nuovo Direttivo è composto da dieci giovani amministratori under 35 provenienti dall'intero territorio campano. Tra loro anche Carmen Granato, chiamata a rappresentare l'esperienza amministrativa maturata a Nocera Inferiore all'interno del principale organismo regionale dedicato ai giovani amministratori locali.

«Accolgo questa nomina con grande entusiasmo e con un profondo senso di responsabilità. Entrare a far parte del Direttivo di ANCI Giovani Campania significa contribuire a un percorso di confronto, crescita e collaborazione tra giovani amministratori che ogni giorno affrontano le sfide delle proprie comunità. L’esperienza di ForsAM, il percorso di alta formazione di ANCI che ho avuto l’opportunità di seguire a livello nazionale, mi ha fatto comprendere quanto la formazione sia fondamentale per chi sceglie di amministrare. L’entusiasmo è importante, ma servono anche competenze, metodo e confronto: è questo il valore aggiunto di ANCI, che mi auguro possa accompagnare sempre più giovani amministratori nel loro percorso di crescita. Ringrazio il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, per la fiducia e tutti gli amministratori, gli amici e le persone che credono nel mio impegno istituzionale.

È un’opportunità importante per dare voce alle esperienze dei nostri territori e alle esigenze delle giovani generazioni. Affronterò questo incarico con il massimo impegno, con l’auspicio di rappresentare al meglio Nocera Inferiore e l’Agro, con l’auspicio di rendere fieri i suoi cittadini del lavoro che porteremo avanti insieme».

La consigliera ha inoltre rivolto un augurio di buon lavoro al neo coordinatore regionale: «A Francesco Cacciapuoti rivolgo i miei migliori auguri per questo nuovo incarico. Ha già manifestato la volontà di mettersi subito al lavoro sui temi che riguardano i giovani amministratori e le politiche giovanili. Da parte mia troverà, come sempre, una persona concreta, operativa e pronta a dare un contributo fattivo al lavoro del Direttivo».

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso istituzionale di Carmen Granato, già presidente della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Nocera Inferiore e impegnata anche a livello provinciale sui temi delle politiche giovanili, attraverso la recente nomina nella segreteria provinciale del Partito Democratico. Ora questo nuovo incarico le consentirà di contribuire alla definizione delle attività di ANCI Giovani Campania, favorendo il dialogo tra amministratori e la condivisione di buone pratiche per lo sviluppo dei territori.