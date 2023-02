Lusso ed Erotismo a Pompei nella casa dei Vettii

di Annamaria Porro*

La casa dei Vettii nuova apertura

Ancora una volta Pompei, con il suo impareggiabile fascino regala agli amanti dell'archeologia, una dimora lussuosa ed esuberante. Sepolta dall’ indimenticabile eruzione del Vesuvio del I sec. d.C., la dimora dei Vettii è esempio di grande ricchezza e bellezza. Situata a nord della Casa del Fauno, la domus è un esempio della classe borghese della Pompei del I sec. d.C. Appartenuta a liberti (ex schiavi liberati), per via di alcuni ritrovamenti che attesterebbero la proprietà ai Vettii, novi homines, dell’ultimo periodo di Pompei del I sec. d.C.. La dimora “smodatamente” decorata, conferma lo status sociale dei proprietari, arricchitisi con il commercio. All’ingresso un’immagine di Priapo (divinità romana legata alla fertilità e a alla fortuna), con un grande fallo (inteso come forza generatrice dei campi) posto su una bilancia che fa da contrappeso ad un sacchetto pieno di monete d’oro, sottolinea l’espressione “ vale tanto oro quanto pesa”. L’intera dimora è un susseguirsi di ambienti concentrati sull’atrio e sul peristilio. Spazi preziosi della casa, dove l’atmosfera che si respira è incantevole. Il complesso pittorico più ricco si concentra soprattutto nell’ ampia stanza di ricevimento l’oecus. Un tripudio di rossi, neri e di gialli catturano l’attenzione delle scene rappresentate. Tanti i soggetti: Muse, Baccanti, Satiri, Amazzoni, Sacerdotesse tutti in splendida forma. Ciò che incuriosisce molto in questo ciclo di affreschi è la presenza di vari mestieri e attività sportive praticate da amorini. Gli amorini sono fiorai, venditori di olio profumato, orafi, fabbri, follatori( da fullonica), panettieri, amorini mentre giocano a tiro a segno, e a conclusione amorini che celebrano il trionfo di Bacco sdraiato su un carro trainato da caproni. L’oecus affaccia sul giardino, altro luogo interessante, ricco di sculture bronzee e marmoree con diverse fontane. Sono presenti inoltre divinità propiziatorie, i Lares (a protezione del focolare), e i Penates (a protezione dei viveri). In altri ambienti si possono ammirare cicli di affreschi dedicati a divinità ed eroi. Affascinante è il movimento e la vitalità di queste incredibili scene. Visitare integralmente la dimora dei Vettii significa avere la possibilità di potersi immergere nella vita di Pompei del I sec. d.C. La concretezza degli spazi e la qualità decorativa, rendono la Casa dei Vettii, tra le più belle case di Pompei, finalmente restituita alla fruizione del grande pubblico.

*Annamaria Porro. Guida turistica della Campania

