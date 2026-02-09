Gusto. Castagnole di Carnevale: la ricetta campana tradizionale

Le castagnole di Carnevale sono uno dei dolci più amati della tradizione italiana e, in Campania, rappresentano una vera istituzione durante il periodo carnevalesco. Piccole, tonde e irresistibilmente golose, devono il loro nome alla forma che ricorda una castagna e conquistano tutti grazie alla loro morbidezza interna e alla croccantezza esterna.

In Campania le castagnole vengono preparate soprattutto fritte, secondo una ricetta semplice ma ricca di gusto, spesso profumata con liquore all’anice o limoncello, ingredienti tipici del territorio.

Origini e tradizione

Le castagnole hanno origini antiche e sono diffuse in molte regioni italiane, ma ogni zona custodisce la propria variante. La versione campana si distingue per un impasto soffice e aromatico, che viene poi fritto in olio caldo e passato nello zucchero semolato. Immancabili sulle tavole di Carnevale, accompagnano chiacchiere, sanguinaccio dolce e altri classici della festa.

Ingredienti per circa 6 persone

250 g di farina 00

50 g di zucchero

2 uova

50 g di burro (o strutto, per una versione più tradizionale)

1 bustina di lievito per dolci

Scorza grattugiata di 1 limone non trattato

1 cucchiaio di liquore all’anice o limoncello

1 pizzico di sale

Olio di semi di arachide (per friggere)

Zucchero semolato q.b. (per decorare)

Preparazione

Preparare l’impasto

In una ciotola capiente unisci la farina setacciata con il lievito, lo zucchero e il pizzico di sale. Aggiungi le uova, il burro morbido, la scorza di limone grattugiata e il liquore. Impasta fino a ottenere un composto liscio e morbido.

Formare le castagnole

Preleva piccoli pezzi di impasto e forma delle palline grandi più o meno come una noce.

Friggere

Scalda abbondante olio in una padella dai bordi alti. Quando l’olio è ben caldo (circa 170 °C), immergi poche castagnole alla volta e friggile girandole spesso, finché non risultano gonfie e dorate.

Decorare

Scolale su carta assorbente e, ancora calde, passale nello zucchero semolato.

Consigli e varianti

Per un gusto ancora più intenso, puoi aggiungere semi di vaniglia o un pizzico di cannella.

Esistono anche versioni ripiene con crema pasticcera o ricotta, molto diffuse nelle pasticcerie campane.

Se preferisci una versione più leggera, puoi cuocerle al forno a 180 °C per circa 15–18 minuti, anche se la frittura resta la più autentica.

Conclusione

Le castagnole di Carnevale campane sono un dolce semplice ma ricco di tradizione, perfetto per portare in tavola l’allegria e i profumi della festa. Prepararle in casa è facile e il risultato conquisterà grandi e piccoli, riportando alla mente i sapori genuini della cucina di una volta.