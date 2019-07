Scafati. Pronto soccorso ospedale Scarlato, Polichetti a De Luca: “Preoccupanti le sue parole sulla riapertura, i cittadini meritano di più”

Pronto soccorso di Scafati, Mario Polichetti al governatore De Luca: “Preoccupanti le sue parole sulla riapertura, i cittadini meritano di più”. "Le affermazioni di Vincenzo De Luca sulla riapertura del Pronto soccorso di Scafati sono preoccupanti. Al governatore della Campania chiedo di fare marcia indietro per il bene di 50mila abitanti". Così Mario Polichetti della Fials provinciale chiede un confronto alla parte politica sul futuro del "Mauro Scarlato". "Quando sento dire che c'è un Pronto soccorso a 15 minuti di distanza sorrido amaro e penso che in passato un manager dell'Asl per un'affermazione simile è andato a processo", ha spiegato Polichetti. "Scafati ha un bacino d'utenza differente dall'altra zona dell'Agro nocerino, abbracciando anche l'hinterland Vesuviano. Capisco che per la Regione gestire una sanità complessa come quella campana è difficile, ma non si può tornare indietro su quanto promesso ai cittadino fino a poco tempo fa". Da qui, l'appello alle forze politiche per lavorare insieme. "Il consiglio comunale di Scafati appena insediatosi deve convocare un'assise straordinaria sul tema, incontrando medici e operatori sanitari che hanno a cuore le sorti dello "Scarlato". Bisogna discutere insieme su come agire concretamente. Non sono un burocrate, ma credo che aprire un Pronto soccorso in un ospedale così importante non sia certamente un problema per un governatore che ha già fatto piazza pulita delle negatività all'interno della sanità regionale. Anche De Luca sa che Scafati merita di più e questo gli va ricordato".