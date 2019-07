Concorsone Regione Campania, Fasano (Fi): "Chiediamo trasparenza e modalità di assunzioni"

«Assistiamo allibiti a uno scontro tra due forze di Governo sulla natura dei contratti dei navigator e sul maxi concorsone regionale più volte annunciato. Da una parte il Governo 5 Stelle, dall’altro quello Pd della Regione Campania. È evidente anche per noi che il lavoro stabile sia preferibile a quello precario ma alla base di tutto chiediamo trasparenza non solo sulla durata ma anche sulla modalità delle assunzioni. Faremo sentire il fiato sul collo a chiunque su questo argomento, anche perché vorremmo capire qualcosa in più su questo concorsone i cui esiti saranno noti qualche giorno prima delle Regionali. Siamo convinti che servano meno co.co.pro. e più lavoro stabile ma al di sopra di tutto deve esserci sempre la trasparenza. Non si può e non si deve giocare sulla pelle di giovani disoccupati. Non lo consentiremo. È importante che ci siano opportunità alla pari per tutti», è quanto afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, l’on. Enzo Fasano.