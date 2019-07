A Scafati, dal primo agosto, due nuovi assunti al Comune

Questione personale. Dal primo agosto prossimo il Comune di Scafati avrà due nuovi dipendenti, che saranno assunti per scorrimento delle graduatorie dei comuni di San Giuseppe Vesuviano e Striano, dalle quali abbiamo attinto. Si tratta di un agente della polizia municipale, che incrementerà l’organico dei vigili urbani, e di un istruttore amministrativo-contabile che andrà a potenziare la squadra del servizio finanze e tributi. "Era necessario procedere all’assunzione delle due nuove unità, - spiega il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati - che ci consentiranno di poterci avvalere di nuova forza lavoro in attesa dell’espletamento dei #concorsi previsto dal piano lavoro della Regione Campania. Il personale dell’Ente e’ ormai ridotto all’osso e, con gli altri pensionamenti in programma entro la fine anno, la situazione peggiorerà ulteriormente. Erano anni che il Comune di Scafati non effettuava assunzioni. Come Amministrazione metteremo in atto ogni azione necessaria per incrementare la forza lavoro dell’Ente, presupposto necessario per ottimizzare le attività amministrative, partendo da quelle ordinarie, per dare #risposte alla gente, ovviamente nell’interesse della collettività.Andiamo avanti!"