Piano di Zona S2. Riunione operativa al comune di Cava de’Tirreni del Progetto Itia

Il Piano di Zona Ambito S2 informa che questa mattina, presso la Sala dei Gemellaggi del Comune di Cava de’Tirreni si è svolta la riunione operativa del progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, finanziamento approvato per complessivi € 963.421,00 e riferito al bando regionale per le seguenti azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie, Azione B) Percorsi di empowerment, Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

Il progetto, intitolato “Key of change”, è finalizzato alla realizzazione di due Centri Territoriali di Inclusione, a Cava de’Tireni ed in Costiera amalfitana, per erogare servizi di supporto alle famiglie, percorsi formativi e/o servizi di sostegno orientativo, tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

Partner del progetto, che opereranno sotto il coordinamento dell’Ambito S2, due soggetti del terzo settore: Cooperativa Sociale La Città della Luna – Cooperativa Delfino s.c.s. per lo svolgimento dell’Azione A, la partecipazione dell’Onmic Associazione di promozione sociale in quanto scuola di formazione professionale per lo svolgimento delle Azioni B e C e la collaborazione, per alcune attività progettuali afferenti l’azione A, di un Istituto Scolastico in qualità di capofila della costituenda rete tra istituzioni scolastiche.

All’incontro operativo hanno preso parte l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Cava de’Tirreni-ente capofila del Piano di Zona S2, Antonella Garofalo, i rappresentanti delle Cooperativa Sociale La Città della Luna – Cooperativa Delfino s.c.s., dell’Ominic, l’Asl Salerno, il comune di Amalfi, l’I.C. S. Nicola di Cava de’Tirreni.

“Attraverso la progettualità Itia – ha sottolineato l’Assessore Antonella Garofalo- potremo incidere sul territorio con una scelta politica attiva reale e concreta, finalizzata alla presa in carico dell'intero nucleo familiare, che sarà destinatario di interventi multidisciplinari a sostegno. Due saranno i centri di riferimento a Cava ed in Costiera, così da fornire una copertura territoriale completa, che garantisca vicinanza e prossimità ai cittadini.”

AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE-PARTNER COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO:

• Supporto a 25 coppie coniugali in fase di separazione e/o di divorzio;

• Servizio di sostegno pluridisciplinare a 30 nuclei familiari in situazioni di difficoltà;

• Servizio di assistenza di educative domiciliare corrispondente a 2400 ore totali disponibili, che saranno distribuite attraverso i piani assistenziali redatti dall’equipe d’intervento;

• Servizio di tutoraggio educativo specialistico ai bambini e ragazzi con disturbi di apprendimento e con bisogni educativi speciali. Le ore d’intervento previste sono 2250.

AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE-PARTNER COOPERATIVA LA CITTA’ DELLA LUNA:

• Supporto a 13 nuclei familiari attraverso il modello delle riunioni di famiglia;

• Servizio di assistenza di educative domiciliare corrispondente a 2400 ore totali disponibili, che saranno distribuite attraverso i piani assistenziali redatti dall’equipe d’intervento;

• Attività di assistenza materiale e psicologica ai neogenitori per 30 nuclei familiari;

• Servizio di tutoraggio educativo specialistico ai bambini e ragazzi con disturbi di apprendimento e con bisogni educativi speciali. Le ore d’intervento previste sono 2250.

AZIONE B) PERCORSI DI EMPOWERMENT -PARTENER OMINC – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE:

In riferimento all’Azione B) Percorsi di empowerment, l’ONMIC propone 4 percorsi formativi destinati complessivamente a 65 cittadini in carico ai servizi sociali professionali dell’Ambito.

I percorsi formativi proposti hanno come obiettivo l’attribuzione di qualifiche professionali tese all’acquisizione di keycompetence, come previsto dai regolamenti europei.

Nello specifico si propone:

a) un corso di formazione professionale di “Operatore Socio – Sanitario” della durata complessiva di 1000 ore con rilascio di qualifica professionale da destinare a 20 partecipanti. Si prevede un’erogazione di indennità di presenza per i destinatari come previsto dal Bando per il monte ore di presenza.

b) n. 3 percorsi formativi, della durata di 40 ore rivolto, ciascuno a 15 destinatari, basati sullo studio e sull’approfondimento di competenze chiave (keycompetence “Spirito di Iniziativa e di imprenditorialità”, “Comunicazione nelle lingue” e “Competenza digitale”). Ogni destinatario, riceve un’indennità di frequenza per tutta la durata del corso (cosi come previsto da bando).

AZIONE C) TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE PARTNER OMINC – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE:

Tirocini finalizzati all’inclusione sociale intende realizzare servizi di accoglienza e orientamento all’inclusione socio lavorativa, nonché la realizzazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro.

ISTITUTI SCOLASTICI:

Gli istituti scolastici costituiscono parte attiva nel partenariato dell’Ambito. Durante la fase di co-progettazione le Direzioni invitate e presenti, hanno condiviso la proposta progettuale I.T.I.A., e individuato per il ruolo di capofila della futura rete che L’I.C. S. Nicola di Cava de’Tirreni a cui si affianca l’I.C. di Tramonti.

Le scuole ospiteranno parte dei servizi dell’Azione A), con particolare riguardo al Servizio di tutoraggio specialistico.