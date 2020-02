Coronavirus: Fs, Italo e Ntv, rimborsi totali acquisti fino al 23

Chi rinuncia al viaggio in treno avra' il rimborso del biglietto o un bonus. Sia Fs che Italo-Ntv hanno previsto misure per venire incontro all'emergenza Coronavirus: Trenitalia, si legge sul sito, prevede il rimborso integrale dei biglietti acquistati fino al 23 febbraio (con bonus per frecce e Intercity e viaggi misti e denaro per i regionali). Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro il 1 marzo. Italo sta definendo la possibilita' di "fruire di bonus" a chi rinuncia a un viaggio fino "al 1 marzo nelle zone interessate dal contagio epidemiologico". Anche Italo rimborsera' i biglietti acquistati fino a domenica 23 gennaio per chi rinuncia a viaggi di questa settimana (tra lunedi' 24 febbraio e domenica 1 marzo) per tutti i viaggi da/per le zone impattate del Nord Italia. Restano al momento escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze). Il rimborso integrale del biglietto si potra' chiedere fino all'orario di partenza del treno: si ricevera', entro 30 giorni, un voucher da usare per l'acquisto di nuovi ticket per viaggi entro l'1 luglio 2020.