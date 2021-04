Costiera Amalfitana. Una passerella a sbalzo tra Amalfi e Castiglione di Ravello: arriva l'ok della Regione al progetto

Una passerella a sbalzo tra Amalfi e Castiglione di Ravello: aggiudicata la progettazione di questo intervento, finanziato dalla Regione Campania. Passeggiata con vista mozzafiato tra Castiglione di Ravello ed Amalfi, passando per Atrani. Ad annunciare il finanziamento per la realizzazione dell'opera da parte della Regione è il sindaco Daniele Milano. L'aggiudicazione della progettazione di una passerella a sbalzo tra i due comuni, parallela al tratto esterno della statale 163 Amalfitana, che garantirà una maggiore incolumità ai tanti pedoni che ogni giorni attraversano la strada. Una passeggiata di circa 2 chilometri il cui progetto sarà redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti tra Emilio Maiorino & Partners s.r.l. e Studio Fontana & Lotti Ingegneri associati, il geologo Giovanna Miglionico e l'ingegner Domenico Di Crescenzo, per circa 79mila euro. "L'iniziativa prende corpo nell'anno 2018 in seguito al grave incidente di cui fu vittima un giovane ravellese travolto da un autobus turistico nel tratto costiero di Castiglione tra Amalfi e Ravello" Ha spiegato il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino. "Fu quello il momento che venne alla luce la proposta progettuale, già contenuta nel Programma amministrativo della compagine "Rinascita Ravellese", per realizzare una "passerella pedonale" o "passeggiata" lungo la statale amalfitana dall'incrocio di Castiglione sino ad Amalfi sul modello della pista ciclabile realizzata lungo la Gardesana". L'intervento, già annunciato a dicembre scorso, sarà finanziato dalla Regione Campania e prima di essere attuato, dovrà ricevere l'ok della Soprintendenza. Un progetto che è stato subito accolto favorevolmente dalla maggioranza della popolazione.