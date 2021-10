San Valentino Torio. Agro Solidale: acquistati beni di prima necessità per neonati

"Nei mesi passati abbiamo destinato dei fondi per il sostegno alimentare dei bambini neonati. - spiegano in una nota il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese e il Consigliere con delega alle politiche sociali Maddalena Celentano - Finalmente e' arrivato tutto quanto abbiamo acquistato, tramite l' Azienda AgroSolidale ed il Banco Alimentare della Campania.

Si tratta di beni di prima necessità per neonati e non solo (0/36 mesi) come latte, biscotti, pappine, pannolini, ecc.

Perche' questa scelta?

Perché sappiamo che un neonato ha bisogno di prodotti specifici per la sua crescita, che hanno un costo molto più elevato, che incide notevolmente su un bilancio familiare già difficile da sostenere.

Come sempre è doveroso ringraziare la nostra azienda consortile Agro Solidale che ascolta e da vita ai nostri progetti sociali, Emilia Longobardi membro del CDA di Agro Solidale ed il segretariato sociale dwl Comune nelle persone delle dott.sse Ellina Miranda e Speranza Vastola, nonche' tutta l' Amministrazione Comunale".