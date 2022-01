Cava de' Tirreni/Costiera. Piano di Zona S2: il Coordinamento istituzionale approva la manifestazione di interesse per il PNRR

Questa mattina, in modalità da remoto, si è svolta la riunione del Coordinamento istituzionale del Piano di Zona Ambito S2. A presiedere la seduta il sindaco del comune di Cava de’Tirreni, Vincenzo Servalli, ente capofila Ambito S2. All’incontro hanno partecipato i sindaci dei comuni di Tramonti Domenico Amatruda e di Praiano Annamaria Caso; gli assessori alle Politiche sociali dei comuni di Positano Antonio Di Leva, di Minori Maria Citro, di Scala Ivana Bottone, di Amalfi Francesca Gargano, di Maiori Gisella Tenebre, di Vietri sul Mare Vincenzo Alfano e del responsabile finanziario del comune di Conca dei Marini. Il Coordinamento istituzionale ha approvato gli atti relativi alla presentazione presso la Regione Campania della Manifestazione di interesse per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.R.R.R.). Inoltre, nel coro della eduta, il Coordinamento ha proceduto all’approvazione dei criteri di compartecipazione alla spesa Servizi Prima Infanzia Ambito S2 - esenzioni, riduzioni, agevolazioni anno educativo 2021/22. E’ stata, infine. acquisita la disponibilità del comune di Maiori per la allocazione della sede del Centro Servizi per la Famiglia ed i Minori.