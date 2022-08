Noleggio a lungo termine: i numeri di un trend positivo

Nel corso dell’ultimo anno, le immatricolazioni che sono state effettuate per il noleggio a lungo termine hanno superato la quota di 250mila unità. Si tratta di un dato più che positivo, anche perché esprime una crescita del 18% rispetto all’anno prima. In seguito alla contrazione che è stata causata dalla situazione di emergenza sanitaria, dunque, il mercato del long term rent ha ripreso a galoppare. E se è vero che nel 2019 – l’ultimo anno prima del Covid – erano stati più di 280mila gli esemplari introdotti nel circuito del noleggio, è altrettanto vero che la tendenza è decisamente positiva.

Per quel che riguarda i veicoli commerciali leggeri, per esempio, le immatricolazioni sono cresciute del 20%: si parla di 45mila furgoni immatricolati, mentre tre anni fa erano stati 3mila in meno. L’aumento delle immatricolazioni per il settore dei veicoli commerciali leggeri in relazione ai primi mesi del 2022 è stato addirittura del 41%, mentre lo scorso anno la crescita si era fermata al 10%.

Rent4You è un marchio pioniere nel settore del noleggio auto a lungo termine, con vari punti di forza che lo rendono un riferimento per la clientela: per esempio la nota affidabilità, frutto di dieci anni di esperienza, ma anche la grande possibilità di scelta che viene messa a disposizione dei clienti, in virtù di un parco auto decisamente vasto. Ma quali sono i modelli preferiti dagli automobilisti? Per quanto concerne l’alimentazione, è il diesel la soluzione preferita, anche se cresce in maniera significativa il settore delle elettriche e delle ibride plug-in, complice l’approccio green che definisce la mobilità odierna, in un contesto economico che vuol premere il pedale della sostenibilità ambientale.

La Calabria fa registrare più del 45% dei contratti di noleggio a lungo termine, mentre sul secondo e sul terzo gradino del podio si collocano la Puglia e il Molise, a poco più del 34% e a oltre il 30%. Ecco, poi, il 29.8% della Campania e il 28.1% dell’Abruzzo. Il Trentino Alto Adige è agli ultimi posti di questa particolare graduatoria, con appena l’1% dei contratti che riguardano i privati. Prendendo in considerazione le province, a Roma sono 3.379 i veicoli noleggiati, oltre un migliaio in più rispetto a Milano, dove ci si ferma a quota 2.274. Insomma, la situazione su base regionale è decisamente variegata, con differenze significative nelle tendenze tra Nord e Sud Italia.