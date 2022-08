Elezioni: Lega in Campania sceglie parlamentari territorio

Parlamentari uscenti, amministratori e dirigenti locali. Come annunciato dal leader Matteo Salvini, anche in Campania la Lega guarda al territorio nelle liste per le elezioni del 25 settembre. Il sottosegretario al Sud nel Governo Conte I, Pina Castiello, guida il listino del plurinominale al Senato nel collegio Campania 1, che interessa il territorio della citta' di Napoli, l'area metropolitana e alcuni comuni del Salernitano. Nell'altro collegio senatoriale, che comprende Avellino, Benevento, Caserta e la parte restante della provincia di Salerno, e' capolista il deputato uscente Gianluca Cantalamessa. Al plurinominale della Camera, il consigliere regionale e responsabile della campagna elettorale della Lega, Severino Nappi, e' al primo posto nel collegio 2 della circoscrizione Campania 1 (Napoli citta'), mentre il capogruppo in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, e' capolista a Benevento e Caserta (Campania 2-01) e figura in seconda posizione a Salerno e Avellino (Campania 2-02). La consigliera comunale di Napoli, Rosaria Borrelli, guida il listino nel collegio 1 alla Camera (la citta' capoluogo e parte dell'area metropolitana).