Elezioni: fuoriusciti FI in Campania verso appoggio Terzo polo

"Organizzeremo degli incontri con i sostenitori, gli amministratori, i rappresentanti del territorio e gli amici di tutte le province, con i quali ci siamo confrontati e con i quali collegialmente, come abbiamo sempre fatto, matureremo delle decisioni condivise". Nella conferenza stampa che segna l'addio a FI di Domenico De Siano, Antonio Pentangelo, Marzia Ferraioli e Carlo Sarro, quest'ultimo non chiude la porta alla possibilita' di fare campagna elettorale per il cosiddetto Terzo polo, sostenendo i candidati di Azione e Italia viva. "Continueremo a fare politica - aggiunge De Siano - apporteremo la nostra consistenza elettorale a un partito che porta avanti i valori in cui crediamo, che non puo' essere e non sara' FI. Nelle prossime ore faremo le nostre valutazioni". Sarro sottolinea l'idea e' quella di "continuare a interpretare un sentimento e una volonta' di impegno nell'azione politica al servizio degli stessi valori, i valori della liberta', della giustizia e della democrazia, che hanno animato e sostenuto tutta la nostra militanza politica". In questa logica, prosegue, "stiamo chiedendo a tutti di compiere scelte in piena autonomia, senza alcuna forma di condizionamento, proprio perche' vogliamo che sia un processo che maturi autonomamente". Sulla questione dei valori, De Siano lancia una frecciata a Berlusconi e, senza citarli, agli altri due principali partiti del centrodestra. "Berlusconi dice che siamo un partito atlantista, europeista, liberale, democratico, riformista - argomenta - questi concetti vanno tradotti in atti concreti. Si puo' essere appartenenti al Ppe essendo alleati di persone che a volte sostengono cose in antitesi con quello che propone il Ppe? C'e' una contraddizione in termini, noi non dobbiamo trasmettere confusione agli elettori. Siamo dei democratici, liberali, moderati, riformisti veri e portiamo avanti e abbiamo sempre portato avanti questi valori. Nel momento in cui questi valori vengono messi da parte, andiamo in difficolta'".