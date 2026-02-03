Breaking News
Legambiente. La Campania è la prima regione del ...
Orrore a Sarno. Salumiere ucciso a coltellate
Sarno sotto shock per la morte di Gaetano Russo, ...
Tentato omicidio a Salerno: arrestato un minore
Sarno sotto shock: Gaetano Russo ucciso nella sua ...
“Il Carnevale in sospeso”, Palma Campania ...
A Baronissi nasce il Registro Volontario per ...
Nocera Superiore. Prevenzione del tumore al seno: ...
Sanità privata accreditata in crisi nel ...
Referendum Giustizia 2026: Chirico e Celiberti, ...

banner agro

Allerta meteo gialla in Campania: temporali, grandine e raffiche di vento

03 Febbraio 2026 Author :  
Allerta meteo gialla in Campania: temporali, grandine e raffiche di vento

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle 12 di giovedì 5 febbraio.

Sono previsti forti temporali con fulmini, grandine e raffiche di vento. Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale, ma i fenomeni temporaleschi potrebbero avere particolare forza e rapida evoluzione a scala locale.

Tra le principali conseguenze al suolo: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.
A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento, potrebbero verificarsi danni a coperture e strutture esposte.

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2