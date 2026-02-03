Allerta meteo gialla in Campania: temporali, grandine e raffiche di vento

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle 12 di giovedì 5 febbraio.

Sono previsti forti temporali con fulmini, grandine e raffiche di vento. Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale, ma i fenomeni temporaleschi potrebbero avere particolare forza e rapida evoluzione a scala locale.

Tra le principali conseguenze al suolo: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento, potrebbero verificarsi danni a coperture e strutture esposte.