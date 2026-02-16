Al Castello Doria di Angri, dieci candeline per l'associazione "Nasi Rossi clown therapy"

Sono dieci le candeline che l'Associazione di volontariato "Nasi Rossi clown therapy ODV" , capitanata da Francesca Colombo, spegnerà sabato 21 Febbraio alle ore 18,30 presso il Castello Doria sito ad Angri.

Dopo l'accoglienza da parte dei clown dottori, si apriranno le porte del Castello per catapultare tutti i presenti nel mondo dei clown di corsia attraverso una mostra fotografica e la visione di un docufilm che tratteggerà questo universo fatto di connessione collettiva dove tutti sono legati da un filo rosso che unisce coloro che donano e coloro che ricevono e che condurrà tutti al simbolo per eccellenza dell'associazione stessa, il naso rosso.

"Un sorriso alla volta da dieci anni" è il mantra creato per questo compleanno speciale che riassume il significato più pregno dei primi dieci anni di questa associazione, nata nel 2016 a Scafati, che si basa sulla clownterapia, una disciplina che utilizza strumenti espressivi relazionali per migliorare il benessere nei contesti di cura come ospedali, case famiglia, RSA, centri di accoglienza diurni.

Ad essere premiati saranno i Medici alleati, coloro che hanno creduto nell'approccio integrato alla medicina tradizionale, nel valore terapeutico della clown terapia, nell'ottica più grande dell'umanizzazione delle cure dove la sostenibilità del volontario comprende la chiarezza dei confini, la formazione, la continuità organizzativa. (Dr. Carlo Montinaro; dr.ssa Daniela Coppola; dr Vincenzo Santonicola; dr.ssa Loreta Ciancone; dr. Carmine Oricchio; dr Sergio Amitrano; dr. Antonio Brando; dr.ssa Antonella Giannattasio; dr. Giovanni Galano; dr Catello Califano; dr.ssa Federica Santaniello).

Ad essere premiati saranno anche i Soci Sostenitori, coloro che hanno reso possibile le attività ed i progetti dell'associazione. (CDA Fezza Autodemolizione; Associazione Cinabro- Presidente Giuseppe Porta; Associazione La Fenice Intra Montes - Presidente Fortunato Amatruda; Expert Gruppo Somma; Associazione Le Muse Arte Musica Emozioni Pompeiane -Presidente Stefano Grasso.)

Alla mostra e premiazione farà seguito un momento di convivialità e festa con il musicista Alessandro D'Auria.

"Un anniversario non è solo memoria. E' uno sguardo verso il futuro" -ha commentato la Presidente Francesca Colombo,- "l'auspicio per i prossimi 10 anni è che l'associazione continui a crescere con la instancabile presenza dei volontari, che ci sia sempre più collaborazione con i medici, infermieri ed operatori sanitari riconoscendo che il benessere è un percorso condiviso; che il naso rosso continui ad essere simbolo di leggerezza ma anche di responsabilità perché dietro ogni sorriso che doniamo c'è un impegno serio: quello di esserci davvero"