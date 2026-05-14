Sarno navigabile per il kayak: il progetto del Parco in vista dell’America’s Cup

“Il Sarno sarà in parte reso navigabile per il kayak in vista dell’'America's Cup. Siamo dinanzi ad una grande scommessa che sarà basata sull’accordo fatto con il CONI. Renderemo navigabile il tratto che arriva a Pompei, da Scafati per la navigazione turistica ed in particolare con il kayak”. Lo ha annunciato Vincenzo Marrazzo, Presidente dell’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, a margine della presentazione del progetto "H2Oltre – Oltre l’acqua per lo sviluppo sostenibile del territorio del Parco Regionale del Fiume Sarno" che prevede anche il concorso "Oltre l'acqua per lo sviluppo sostenibile" aperto alle scuole.

I giovani potranno raccontare il territorio del Sarno e la sua storia, ma anche la sua attualità attraverso le arti della parola e dell’immagine.

“Sensibilizziamo le nuove leve del territorio all'ambiente, all'acqua e al valore appunto della biodiversità. Questo è un premio che vede i ragazzi delle nostre scuole competere per raccontare la loro visione, la loro prospettiva rispetto alla qualità ambientale del territorio e al valore dell'acqua a 360 gradi. I vincitori avranno un premio particolare. I ragazzi andranno in vacanza in luoghi dove l'acqua è un valore e quindi vedranno come gli altri territori in Italia hanno un approccio oggettivamente diverso rispetto alla tutela dell'acqua – ha continuato Marrazzo - quindi saranno sul lago di Garda, saranno sull'Aglio, insomma in Trentino e a Portocervo anche lì potranno divertirsi ) con una vacanza mare insieme alle loro famiglie. Questi sono i voucher che abbiamo messo a gare insieme alla possibilità di vedere luoghi dove funziona bene, il meccanismo della tutela come il Fiordo di Furore in Costa di Amalfi e dove poi i sapori si intrecciano bene con la qualità dell'acqua della nostra regione e appunto ci saranno 10 voucher anche in ristorante”.

Il Parco del Sarno con il Parco Archgeologico di Pompei il 17 e il 18, a Pompei con ricercatori, storici, mondo accademico che renderanno note ricerche su ambiente e storia.

“Che cosa accadrà a Pompei? Il 17 e il 18, a Pompei avremo la seconda tappa. Ricercatori di livello internazionale parteciperanno e daranno i loro contributi di carattere scientifico a questo sforzo che il Parco sta facendo con l'Università di Salerno per far sì che alla fine riesca ad avere più freccie al nostro arco per tenere un fiume meglio tutelato dai cittadini piuttosto che dalle istituzioni.

È un momento complesso – ha affermato Marrazzo - un momento importante di crescita dal punto di vista culturale, turistico e ambientale perché non approfittarne anche in vista della possibilità di realizzare i tratti navigabili del fiume Sarno ed aprirli al flusso turistico sia del Parco archeologico di Pompei sia in vista dell’America’s Cup e anche e soprattutto per quello che è un panorama turistico regionale di grande impatto, molto forte, che sta crescendo, che può attraversare e vivere la cultura, i saperi e i sapori e i luoghi del Parco e del fiume Salerno”.

E ad Angri c’è una scuola il Liceo Don Carlo La Mura, Liceo Scientifico con sezioni di Liceo Classico, che da la possibilità ai ragazzi di respirare arte tutti i giorni, basta solo varcare la soglia d’ingresso.

I corridoi e gli spazi comuni sono stati trasformati, da docenti e studenti, in Gallerie D’Arte dove è possibile camminare guardando le più grandi opere pittoriche mai realizzate dall’Umanità e arrivare alle aule immergendosi nella bellezza.

Ed ecco che lungo i corridoi è possibile osservare Leonardo, Michelangelo, Raffaello,Monet e tanti altri grandi artisti con le loro opere immense.

In questo contesto il Parco del Sarno ha presentato il suo programma, parlando ai giovani e il concorso "Oltre l'acqua per lo sviluppo sostenibile".

“ Il progetto mira a costruire una nuova cultura della sostenibilità. Per un cambiamento che sia duraturo e concreto, si deve partire dalle nuove generazioni. E le nuove generazioni devono essere educate al bello – ha affermato la dirigente scolastica Rossella Tedesco - come nell'antichità. Abbiamo anche l'indirizzo classico che prepara i ragazzi per questo.

E quindi, vivere l'ambiente scolastico con la cultura del bello, come questi corridoi che sono stati immaginariamente abbelliti dai nostri studenti, sotto la direzione dei nostri professori di arte, semplicemente completa e fa da cornice ai nostri obiettivi. H2O può arrivare ad una responsabilità condivisa, con la partecipazione, la conoscenza, la condivisione e soprattutto mira al benessere della collettività".

E sul Sarno c’è la particolare attenzione del mondo accademico.

“Tanti interventi, sul Sarno, sono stati fatti negli anni e devo dire che tanti miglioramenti si vedono percorrendo il corso d'acqua. Non siamo arrivati purtroppo a una condizione definitiva di qualità eccellente – ha affermato Vincenzo Naddeo, ordinario di Ingegneria Civile presso l’Università di Salerno - alla quale aspiriamo. Tante sfide sono ancora presenti. Ci vuole un'azione di cooperazione con tutti gli enti del territorio, di controllo, di monitoraggio e anche di educazione ambientale. Il territorio ha tante potenzialità anche di sviluppo industriale, agricolo, turistico, ma va in qualche modo condiviso".