Linea storica Napoli–Salerno, ripresa tra disagi

Il Comitato Etica, Salute e Vivibilità, all'indomani della riattivazione della linea ferroviaria storica Napoli–Salerno dopo due mesi di interruzione per i lavori di ammodernamento, esprime forte preoccupazione per quanto accaduto nella prima mattinata di servizio.

Nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 8.00, quella maggiormente utilizzata da lavoratori e studenti, si sono registrate soppressioni di treni, ritardi consistenti e una nuova interruzione della circolazione tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni, senza alcun servizio sostitutivo in grado di limitare i disagi.

«È inaccettabile – dichiara Agostino Ingenito, coordinatore del Comitato Etica, Salute e Vivibilità e presidente nazionale ABBAC – che, dopo due mesi di pesantissimi sacrifici imposti ai pendolari, il primo giorno di ripresa del servizio si trasformi nell'ennesima giornata di caos. Migliaia di lavoratori sono arrivati in ritardo sui luoghi di lavoro, con il rischio di dover giustificare assenze e ritardi per responsabilità che non dipendono da loro. Chi paga un abbonamento ha diritto a un servizio efficiente, affidabile e puntuale.»

Il Comitato sottolinea inoltre come risultino già programmate nuove interruzioni della circolazione ferroviaria nei prossimi giorni, tra il 2 e il 5 luglio, alimentando ulteriormente il malcontento di un'utenza ormai esasperata.

«Non bastano più le scuse – prosegue Ingenito –. Chiediamo alla Regione Campania di aprire immediatamente un tavolo permanente sulla mobilità ferroviaria regionale, con un sistema di monitoraggio quotidiano delle performance del servizio, la pubblicazione dei dati su ritardi e soppressioni e l'introduzione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei gestori quando non vengono rispettati gli standard di qualità previsti dal contratto di servizio.»

Il Comitato propone inoltre una revisione complessiva del sistema di Trasporto Pubblico Locale regionale, affinché siano previsti protocolli automatici di emergenza con bus sostitutivi tempestivi, informazioni in tempo reale agli utenti e indennizzi automatici per gli abbonati nei casi di gravi disservizi.

«La mobilità è un diritto costituzionalmente garantito – conclude Ingenito – e non può continuare ad essere affidata all'improvvisazione. Serve una programmazione seria, controlli rigorosi e una governance capace di tutelare realmente cittadini, lavoratori, studenti e turisti. Il Comitato continuerà a vigilare e a raccogliere le segnalazioni dei pendolari, chiedendo interventi concreti e strutturali affinché situazioni come quella odierna non si ripetano più.»

Comitato Etica, Salute e Vivibilità