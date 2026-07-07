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Cronaca

Ravello. SR 373, stop a bus e mezzi pesanti. Il sindaco Vuilleumier: "Sorpresa e incredulità, decisione non condivisa"

07 Luglio 2026 Author :  
Ravello. SR 373, stop a bus e mezzi pesanti. Il sindaco Vuilleumier: "Sorpresa e incredulità, decisione non condivisa"

Il primo cittadino chiede un incontro urgente con Regione e Provincia

Grande sconcerto e ferma opposizione da parte dell'amministrazione comunale di Ravello a seguito dell'ordinanza emanata dalla Provincia di Salerno, che istituisce il divieto totale e permanente di transito per tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 5 tonnellate, inclusi gli autobus turistici e i mezzi di linea del trasporto pubblico, lungo il tratto che va dall'innesto della statale amalfitana 145 fino alla strada provinciale per Scala e alla strada 373, di proprietà della Regione Campania nel territorio di Ravello.
Il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha espresso senza mezzi termini "sorpresa e incredulità" per una decisione non condivisa e della quale il Comune di Ravello non era stato informato, che rischia di isolare il territorio e mettere in ginocchio l'intera economia locale.
"Siamo di fronte a un provvedimento insostenibile e non condiviso che non tiene conto delle drammatiche ripercussioni sulla comunità e sulla tenuta del comparto turistico - ha dichiarato il sindaco Vuilleumier – Bloccare i mezzi di linea significa negare il diritto alla mobilità a studenti, lavoratori e residenti, oltre a decretare il blocco totale del turismo internazionale che sceglie la nostra destinazione".
L'amministrazione comunale sottolinea come la sicurezza stradale sia una priorità assoluta, ma che questa non possa essere perseguita attraverso l'isolamento forzato, bensì con interventi strutturali di manutenzione e una gestione concertata della viabilità. Il Comune di Ravello ha già annunciato che attiverà immediatamente tutti i canali istituzionali per chiedere un incontro urgente con i vertici della Regione Campanie e della Provincia di Salerno, per chiedere la revoca o la sospensione del provvedimento.

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