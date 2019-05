Maiori. Aeronautica soccorre escursionista disperso sul Monte Falerzio

Un elicottero HH-139A è intervenuto nel cuore della notte per effettuare il recupero di un escursionista di 38 anni rimasto gravemente ferito sul Monte Falerzio, vicino al Santuario della Madonna dell'Avvocata nel comune di Maiori (Salerno) sulla costiera amalfitana.L’elicottero militare, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è immediatamente alzato in volo dalla base militare di Pratica di Mare - sede dell’85esimo Centro SAR (Search and Rescue) del 15esimo Stormo - ed ha raggiunto in pochi minuti l'impervia zona montana dove si trovava l'infortunato. In stretta collaborazione con gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e grazie all'uso dei visori notturni, gli apparati per visione notturna in dotazione all'Aeronautica Militare, l'equipaggio ha recuperato l'infortunato e lo ha trasferito presso un'elisuperfice di Pontecagnano (Salerno) dove è stato affidato alle cure specifiche del 118. Il trasporto di questa notte è stato coordinato dall'Italian Air Operation Centre (IT-AOC), la struttura operativa del Comando delle Operazioni Aeree che ha la responsabilità di supervisionare, coordinare e approvare le attività di volo operativo quotidiane per tutte le Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.L'85esimo Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in anche in condizione meteorologica marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita o in condizioni di grave difficoltà.